Женщина-мечта: 51-летняя Кэтрин Зета-Джонс восхитила красотой и молодостью на новом фото

Актриса выглядит невероятно молодо

Кэтрин Зета-Джонс недавно отметила 51-летие. Но судя по ее фото в Instagram, звезда выглядит все так же свежо и роскошно, как в молодые годы. Несколько часов назад в ее блоге появилось новое тому доказательство.

Кэтрин позирует на поле для гольфа, одетая в спортивную форму. Образ популярной актрисы составили белые брюки, розовая футболка и белый свитер. Дополняют их короткие перчатки, солнцезащитные очки, а также подвеска. Волосы она не стала укладывать, распустив по плечам. А в макияже сделала акцент и на губах, и на глазах сразу. "Планирую мой следующий стратегический шаг. Что делаете вы, чтобы отвлечься от дел в эти непростые времена?", – написала она под снимком.

Новое фото в блоге звезды (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Часть фанатов написала, как они отвлекаются, вступив в диалог с супругой Майкла Дугласа. Но большинство просто начали хвалить вечно цветущую красоту Зета-Джонс. "Восхитительная", "Женщина-мечта", "Ей не может быть 51"… Что ж, сложно поспорить. Кэтрин умеет подобрать правильный макияж, наряды и аксессуары, чтобы сделать свою внешность еще более эффектной.

Актриса обожает красный (фото: instagram.com/catherinezetajones)

К слову, одним из своих проверенных приемов Кэтрин рассказала фанатам недавно. Так, звезда обожает красный цвет. Она запостила целую галерею, где красуется в нардах этого оттенка – как с более ранних лет, так и сегодняшнего времени. Брюнеткам стоит взять на заметку!

Напомним, ранее знаменитость показала, что ее дети также растут очень красивыми.