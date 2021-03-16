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Женщина-мечта: Эшли Грэм в трендовом платье-майке покорила аппетитными формами

Новина українською → США, Вторник 16 марта 2021 18:32
Женщина-мечта: Эшли Грэм в трендовом платье-майке покорила аппетитными формами Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Эшли Грэм - одна из самых популярных моделей plus size, показала новую серию фото, на которых выглядит невероятно соблазнительно и стильно.

Снимки, которые 33-летняя модель запостила в своем блоге, просто покорили сеть.

Эшли позирует в бледно-голубом трикотажном платье-майке на тонких бретельках, которое подчеркнуло достоинства ее фигуры. Дополнили его высокие перчатки такого же цвета. Эшли сделала несколько фото, показав себя со всех сторон и ракурсов. Для полноты картины звезда выбрала макияж в натуральных тонах, который отлично сочетался с нарядом, а также мокрую укладку с легкими волнами. Выглядела Грэм просто сногсшибательно.

Женщина-мечта: Эшли Грэм в трендовом платье-майке покорила аппетитными формамиЖенщина-мечта: Эшли Грэм в трендовом платье-майке покорила аппетитными формамиЖенщина-мечта: Эшли Грэм в трендовом платье-майке покорила аппетитными формамиЖенщина-мечта: Эшли Грэм в трендовом платье-майке покорила аппетитными формамиЭшли Грэм в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

К слову, такие платья сегодня на пике популярности, они станут отличной базой для повседневных образов. Пока на улице прохладно, их можно носить под пальто, а позже дополнять пиджаками-оверсайз, кардиганами, джинсовыми куртками.

Ранее Эшли демонстрировала свою фигуру в стильном домашнем комплекте.

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