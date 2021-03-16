Женщина-мечта: Эшли Грэм в трендовом платье-майке покорила аппетитными формами
Эшли Грэм - одна из самых популярных моделей plus size, показала новую серию фото, на которых выглядит невероятно соблазнительно и стильно.
Снимки, которые 33-летняя модель запостила в своем блоге, просто покорили сеть.
Эшли позирует в бледно-голубом трикотажном платье-майке на тонких бретельках, которое подчеркнуло достоинства ее фигуры. Дополнили его высокие перчатки такого же цвета. Эшли сделала несколько фото, показав себя со всех сторон и ракурсов. Для полноты картины звезда выбрала макияж в натуральных тонах, который отлично сочетался с нарядом, а также мокрую укладку с легкими волнами. Выглядела Грэм просто сногсшибательно.
Эшли Грэм в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)
К слову, такие платья сегодня на пике популярности, они станут отличной базой для повседневных образов. Пока на улице прохладно, их можно носить под пальто, а позже дополнять пиджаками-оверсайз, кардиганами, джинсовыми куртками.
Ранее Эшли демонстрировала свою фигуру в стильном домашнем комплекте.