Женщина-мечта: Эшли Грэм в трендовом платье-майке покорила аппетитными формами

Эшли позирует в бледно-голубом трикотажном платье-майке на тонких бретельках, которое подчеркнуло достоинства ее фигуры. Дополнили его высокие перчатки такого же цвета. Эшли сделала несколько фото, показав себя со всех сторон и ракурсов. Для полноты картины звезда выбрала макияж в натуральных тонах, который отлично сочетался с нарядом, а также мокрую укладку с легкими волнами. Выглядела Грэм просто сногсшибательно.

Эшли Грэм в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

К слову, такие платья сегодня на пике популярности, они станут отличной базой для повседневных образов. Пока на улице прохладно, их можно носить под пальто, а позже дополнять пиджаками-оверсайз, кардиганами, джинсовыми куртками.