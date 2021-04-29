ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Женщина-мечта: Сальма Хайек покорила сеть роскошной фигурой в купальнике

Новина українською → , Четверг 29 апреля 2021 22:22
Женщина-мечта: Сальма Хайек покорила сеть роскошной фигурой в купальнике Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайек показала очередное архивное фото, на котором позирует в белоснежном купальнике. Роскошная фигура и цветущий вид молодой вид Сальмы просто свел фанатов с ума.

Снимок популярная актриса выложила в сеть в честь дня рождения коллеги и подруги, Пенелопы Крус, которой 28-го апреля исполнилось 47 лет.

Сальма Хайек сделала коллаж, на одной части которого стоит она сама, а на второй - именинница. Обе актрисы предстали в белых купальниках, продемонстрировав свои роскошные фигуры.

Женщина-мечта: Сальма Хайек покорила сеть роскошной фигурой в купальникеСальма Хайек и Пенелопа Крус (фото: instagram.com/salmahayek)

"Женщины в белом все еще чествуют великолепную Пенелопу Крус, у которой вчера был день рождения!!", - написала звезда.

Под ярким и страстным снимок поднялся шквал эмоций. Фолловеры не могут налюбоваться красотой обеих женщин, засыпав их комплиментами. "Две самые красивые женщины на всей планете", "Ты так красива", "Сальма, ты так сексуальна", "Невероятные обе", "Захватывает дух", "Какая Сальма красивая, восхитительная женщина", - пишут они.

Ранее Пенелопа Крус показала новую съемку для известного глянцевого журнала, где предстала полуобнаженной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Сальма Хайек актриса модель
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Какие продукты в пасхальной корзине самые опасные: будьте осторожны!
Какие продукты в пасхальной корзине самые опасные: будьте осторожны!