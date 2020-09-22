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Женщина-змея: Ким Кардашьян в бикини с хищным принтом взорвала сеть пышными формами

Новина українською → Вторник 22 сентября 2020 20:28
Женщина-змея: Ким Кардашьян в бикини с хищным принтом взорвала сеть пышными формами Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Звезда вновь оголилась

Ким Кардашьян – одна из самых популярных личностей в сети Instagram – знает, как подогреть интерес к своей персоне. 39-летняя знаменитость регулярно устраивает откровенные фотосессии, результатами которых делится на просторах интернета. Одна из недавних работ многодетной мамы получилась максимально горячей. Кадрами знаменитость поделилась в своем блоге.

Женщина-змея: Ким Кардашьян в бикини с хищным принтом взорвала сеть пышными формамиЖенщина-змея: Ким Кардашьян в бикини с хищным принтом взорвала сеть пышными формами

Новые фото Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким надела крошечное бикини хищной расцветки "под питона", которое едва прикрывало обнаженное тело красавицы. В дополнение к образу ей сделали прическу с длинной косой, которая вилась змейкой по всему телу. Из аксессуаров она выбрала крупные серьги-кольца, а макияж сделала яркий и чувственный. В таком образе женщины-змеи супруга Канье позирует в бассейне. Часть кадров получилась максимально горячими – Ким лежит в воде, соблазнительно прогнувшись. На другой половине одна из знаменитых сестер наслаждается отдыхом с коктейлем в руках. "Ночное плавание", – заинтриговала она дерзкой подписью.

Женщина-змея: Ким Кардашьян в бикини с хищным принтом взорвала сеть пышными формамиКим обожает радовать фанатов (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Черт, Ким, ты прекрасна", "Вау", "Горяча", "Я просто влюблен", "Твое тело – это цель", "Самая настоящая икона", "Так восхитительна", "О боже, эти волосы", "Ты так хороша", – не могут остановиться писать комплименты фанаты.

Напомним, ранее звезда демонстрировала поклонникам, какими хорошенькими растут ее дети. Причем младшая дочь Ким Чикаго всегда собирает максимальное количество лайков и комментариев. Многие считают, что она очень похожа на свою звездную маму.

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