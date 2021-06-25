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"Жесть!" Никитюк показала, кого прячет под свадебным платьем и покорила горячим видео

Новина українською →
Пятница 25 июня 2021 16:39
"Жесть!" Никитюк показала, кого прячет под свадебным платьем и покорила горячим видео Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Ольвия Агаркова

Леся Никитюк в жаркую пору радует поклонников не менее горячим контентом в своем фотоблоге-миллионнике. Так, снимки в прозрачных нарядах из Турции сменились на фото в купальнике во дворе родительского загородного дома. Теперь же Леди Ле решила сразить поклонников наповал калейдоскопом своих луков для съемок шоу "Хто зверху?"

На личной странице в Instagram Леся поочередно появляется в эффектных нарядах,один провокационнее и оригинальнее другого.

Неординарный красный костюм с брюками-шароварами и прозрачной блузкой, мини-"травка" нежного мятного цвета, блестящий лук с прозрачными штанами, расшитыми стразами, и нежно-лиловой блузке с рюшами, "рыбацком" аутфите, состоящем из латексного боди и с ультравысокими ботфортами.

Она дефилировала по коридору студии "Нового канала" в белоснежном пиджаке с объемным теснением и шортах, дополнив элегантно-кокетливый образ строгим ерным галстуком. Но фурор произвел последний образ Леди Ле – в роскошном пышном свадебном платье, из-под юбки которого появился… загадочный молодой человек!

"This is my look of the "Хто Зверху". Смотреть до конца! Жесть! Першого, хто відпадає, як звати хлопця на відео – відлайкаю", - пообещала знаменитость.

Подписчики Леси бросились наперебой предлагать свои варианты имен счастливчика, которому удалось так вплотную приблизиться к звезде.

  • Какая классная
  • Всегда на позитиве
  • Леся огонь в любом луке
  • Крутое видео и подборка, концовка – огонь
  • Красотка наша длинноногая!

Напомним, что Леся Никитюк показала яркие фото с празднования 40-летия своего коллеги и друга Сергея Притулы.

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Леся Никитюк
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