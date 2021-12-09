Жесткий нарушитель: Дантес доложил о своем состоянии после серьезной травмы

Владимир Дантес серьезно испугал жену Надю Дорофееву после того, как потерял сознание во время поездки в Одессу. После вечеринки по случаю дня рождения режиссера Таню Муиньо певец упал в уборной и получил сотрясение мозга.

Пара вернулась в Киев, а Вова рассказал в Instagram , как он проводит время и восстанавливается.

"Прописали сидеть дома. Нельзя много смотреть телек, читать и слушать громкую музыку. Вот проснулся, тынялся по дому, перемыл посуду, хоть и посудомойка есть. Вытер стол, сижу… В планах еще полежать, посидеть у костра и сойти с ума", – поделился своей программой певец.

Владимир Дантес прилетел в Киев с травмой (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Позже Вова пожаловался на плохую погоду на улице, которая нарушила все его планы. "Думал, на улице будет снег, и я в пледе буду сидеть у костра. Но у погоды тоже, видимо, сотрясение", - поделился певец своими выводами.

Скриншот (instagram.com/vladimirdantes)

Долго находиться без дела артист не выдержал и решил отклониться от предписаний медиков. "Я, конечно, жесткий нарушитель. Включил тихо фоном "Красавицу и Чудовище", т.к. знаю наизусть и периодически подглядываю", - рассказал Дантес.

Скриншот (instagram.com/vladimirdantes)

Затем хозяйственный артист принялся за готовку и даже сварил себе сытный и полезный обед. "День невероятно несется. Я вот приготовил гречневый суп с курочкой. И пошел дальше лежать", - сообщил расстроенный певец.

Скриншот (instagram.com/vladimirdantes)