"Жгучая" Дорофеева в крошечном бикини подразнила горячим фото: ноги от ушей

Надя Дорофеева впервые съездила в Мексику. Вместе с мужем Владимиром Дантесом певица прошла местный древний обряд племени майя – темаскаль. В Тулуме пара набралась впечатлений и активно делилась ними с поклонниками, но пришло время возвращаться домой.

Певица показала в Instagram горячее фото в купальнике и сообщила, что наслаждается последними днями в Мексике.

Надя позирует на ступеньках в ярко-алом бикини, на голове – бледно-розовая бейсболка. Девушка демонстрирует стройные формы и плоский животик, а также бесконечные ноги, которые стали предметом обсуждения ее фанов в комментариях. Надя Дорофеева показала стройне формы (фото: instagram.com.nadyadorofeeva) "Ловлю последние лучи", - подписала фото Надя, намекнув, что вскоре улетает из Тулума домой. Надя в Мексике занялась йогой (фото: instagram.com.nadyadorofeeva) Комментаторы не устояли перед соблазнительным фото звезды и завалили ее цунами комплиментов. Вы естественная такая. Жгучая

Вау, ну просто нету слов! Красота нереальная

Как всегда шикарная и невероятная

Не фотки, а шедевр

Стройняшка

Talented queen

Красотка, и фигура у Вас шикарная

Надя, ты богиня. Твоя фигура шикарна, твой животик очень красивый, ноги красивые.