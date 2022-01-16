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"Жгучая" Дорофеева в крошечном бикини подразнила горячим фото: ноги от ушей

Новина українською →
Мексика, Воскресенье 16 января 2022 17:41
"Жгучая" Дорофеева в крошечном бикини подразнила горячим фото: ноги от ушей Надя Дорофеева (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Надя Дорофеева впервые съездила в Мексику. Вместе с мужем Владимиром Дантесом певица прошла местный древний обряд племени майя – темаскаль. В Тулуме пара набралась впечатлений и активно делилась ними с поклонниками, но пришло время возвращаться домой.

Певица показала в Instagram горячее фото в купальнике и сообщила, что наслаждается последними днями в Мексике.

Надя позирует на ступеньках в ярко-алом бикини, на голове – бледно-розовая бейсболка. Девушка демонстрирует стройные формы и плоский животик, а также бесконечные ноги, которые стали предметом обсуждения ее фанов в комментариях.

&quot;Жгучая&quot; Дорофеева в крошечном бикини подразнила горячим фото: ноги от ушей

Надя Дорофеева показала стройне формы (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

"Ловлю последние лучи", - подписала фото Надя, намекнув, что вскоре улетает из Тулума домой.

&quot;Жгучая&quot; Дорофеева в крошечном бикини подразнила горячим фото: ноги от ушей

Надя в Мексике занялась йогой (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Комментаторы не устояли перед соблазнительным фото звезды и завалили ее цунами комплиментов.

  • Вы естественная такая. Жгучая
  • Вау, ну просто нету слов! Красота нереальная
  • Как всегда шикарная и невероятная
  • Не фотки, а шедевр
  • Стройняшка
  • Talented queen
  • Красотка, и фигура у Вас шикарная
  • Надя, ты богиня. Твоя фигура шикарна, твой животик очень красивый, ноги красивые.

Надя спешит в Киев, ведь совсем скоро начнутся съемки нового сезона проекта "Голос", где певица заняла тренерское кресло и намерена набрать сильную команду, с которой пойдет к победе. В прошлом году подопечный Нади, Сергей Лазановский победил в вокальном проекте и теперь занимается развитием сольной карьеры.

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Надя Дорофеева
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