"Жгучая" Дорофеева в крошечном бикини подразнила горячим фото: ноги от ушей
Надя Дорофеева впервые съездила в Мексику. Вместе с мужем Владимиром Дантесом певица прошла местный древний обряд племени майя – темаскаль. В Тулуме пара набралась впечатлений и активно делилась ними с поклонниками, но пришло время возвращаться домой.
Певица показала в Instagram горячее фото в купальнике и сообщила, что наслаждается последними днями в Мексике.
Надя позирует на ступеньках в ярко-алом бикини, на голове – бледно-розовая бейсболка. Девушка демонстрирует стройные формы и плоский животик, а также бесконечные ноги, которые стали предметом обсуждения ее фанов в комментариях.
Надя Дорофеева показала стройне формы (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
"Ловлю последние лучи", - подписала фото Надя, намекнув, что вскоре улетает из Тулума домой.
Надя в Мексике занялась йогой (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Комментаторы не устояли перед соблазнительным фото звезды и завалили ее цунами комплиментов.
- Вы естественная такая. Жгучая
- Вау, ну просто нету слов! Красота нереальная
- Как всегда шикарная и невероятная
- Не фотки, а шедевр
- Стройняшка
- Talented queen
- Красотка, и фигура у Вас шикарная
- Надя, ты богиня. Твоя фигура шикарна, твой животик очень красивый, ноги красивые.
Надя спешит в Киев, ведь совсем скоро начнутся съемки нового сезона проекта "Голос", где певица заняла тренерское кресло и намерена набрать сильную команду, с которой пойдет к победе. В прошлом году подопечный Нади, Сергей Лазановский победил в вокальном проекте и теперь занимается развитием сольной карьеры.