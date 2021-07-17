Животик на девочку: беременная Осадчая показала фигуру в купальнике

Уже скоро звездная пара Юрий Горбунов и Катя Осадчая снова станут родителями. Беременная телеведущая показала, как сейчас выглядит ее фигура, опубликовав фото в купальнике.

Ярким снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram .

На фото 37-летняя Осадчая в слитном синем купальнике сидит на фоне моря и лучезарно улыбается. Волосы она собрала в хвост, а также не забыла про солнцезащитные очки. Животик ведущей уже заметно округлился.

Сама же Катя пожаловалась на невыносимую жару, которая пришла в Украину.

"Необходимо море и тучи, срочно. Иначе солнце и асфальт превратят нас в сухари. Как спасаетесь от жары?" - написала телезвезда.

Катя Осадчая показала беременный живот в купальнике (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики засыпали Катю комплиментами и принялись гадать, кто же у нее родится - многие склоняются к тому, что это будет девочка.