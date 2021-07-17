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Животик на девочку: беременная Осадчая показала фигуру в купальнике

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Суббота 17 июля 2021 14:15
Животик на девочку: беременная Осадчая показала фигуру в купальнике Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Уже скоро звездная пара Юрий Горбунов и Катя Осадчая снова станут родителями. Беременная телеведущая показала, как сейчас выглядит ее фигура, опубликовав фото в купальнике.

Ярким снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На фото 37-летняя Осадчая в слитном синем купальнике сидит на фоне моря и лучезарно улыбается. Волосы она собрала в хвост, а также не забыла про солнцезащитные очки. Животик ведущей уже заметно округлился.

Сама же Катя пожаловалась на невыносимую жару, которая пришла в Украину.

"Необходимо море и тучи, срочно. Иначе солнце и асфальт превратят нас в сухари. Как спасаетесь от жары?" - написала телезвезда.

Животик на девочку: беременная Осадчая показала фигуру в купальнике

Катя Осадчая показала беременный живот в купальнике (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики засыпали Катю комплиментами и принялись гадать, кто же у нее родится - многие склоняются к тому, что это будет девочка.

  • У вас буде красива дівчинка.
  • Животик на дівчинку
  • Яка ви прекрасна. Здоров'я та щастя вам
  • Самая красивая фигура
  • Будет девочка
  • Ви дуже гарно виглядаєте
  • Гарнюня!!!
  • Ви чарівна
  • Вам личить цей колір, дуже!
  • Яка красуня
  • Буде дівчинка! Впевнена
  • Чарівна жінка

Ранее мы писали, что Горбунов и Осадчая понежились в бассейне и смутили сеть - ведущая позировала на фото топлес.

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Катя Осадчая ведущая
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