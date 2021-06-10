ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

А где животик? Осадчая в озорном мини озадаила сеть стройными формами

Новина українською →
Турция, Четверг 10 июня 2021 11:37
А где животик? Осадчая в озорном мини озадаила сеть стройными формами Екатерина Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились в неожиданную поездку к морю – с рабочим визитом они приземлились в курортном Бодруме, где собралось немало звезд украинского шоу-бизнеса. Стильная Катя не упускает возможности выгулять летние наряды и даже засветила округлившийся животик в купальнике. Ведущая показала порцию свежих кадров в ярких образах, сорвав овации сети.

Соотвествующие фото появились на странице в Instagram у Кати.

Ведущая красуется в длинном шифоновом легком платье цвета фукции – наряд скрыл беременный животик звезды. Открытые плечи позволили показать золотистый загар, а объемные рюши в области декольте придали образу легкость и кокетство. Ведущая разместилась в плетенном кресле на берегу моря и любуется солнечными бликами на воде.

"На море і на заходи сонця можна дивитися вічно", - подписала атмосферные фото Катя.

А где животик? Осадчая в озорном мини озадаила сеть стройными формами

А где животик? Осадчая в озорном мини озадаила сеть стройными формами

Екатерина Осадчая показала яркий летний образ (фото: instagram.com/kosadcha)

Ранее она показала образ в коротком белом платье в горошек. К слову, платье является вещью из новой коллекции Андре Тана, созданной в коллаборации с Осадчей. Наряд на запах так искуссно скрыл животик знаменитости, что она выглядела на кадрах стройной как обычно.

К слову, эту особенность наряда заметил и сам дизайнер. "Катюша тебе так идет это платье нашей совместной коллаборации! Даже не видно твоего "прекрасного положения", - отметил он.

А где животик? Осадчая в озорном мини озадаила сеть стройными формами

А где животик? Осадчая в озорном мини озадаила сеть стройными формами

А где животик? Осадчая в озорном мини озадаила сеть стройными формами

Катя наслаждалась море в платье, скрывшем ее животик (фото: instagram.com/kosadcha)

"Perfect day. Perfect dress. Трохи відпочинку перед зйомками", - подписала красочніе кадрі на морском берегу Катя.

  • Платье очаровательное
  • Красивый наряд
  • Красавица
  • Фото супер
  • Катюша, вы огромная умничка и красавица!

Напомним, что ранее Катя Осадчая показала редкий снимок со старшим сыном и похвасталась его достижением.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Катя Осадчая
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
TAYANNA собралась на Евровидение 2022. Кого еще украинцы хотят отправить на конкурс
TAYANNA собралась на Евровидение 2022. Кого еще украинцы хотят отправить на конкурс