А где животик? Осадчая в озорном мини озадаила сеть стройными формами

Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились в неожиданную поездку к морю – с рабочим визитом они приземлились в курортном Бодруме, где собралось немало звезд украинского шоу-бизнеса. Стильная Катя не упускает возможности выгулять летние наряды и даже засветила округлившийся животик в купальнике . Ведущая показала порцию свежих кадров в ярких образах, сорвав овации сети.

Ведущая красуется в длинном шифоновом легком платье цвета фукции – наряд скрыл беременный животик звезды. Открытые плечи позволили показать золотистый загар, а объемные рюши в области декольте придали образу легкость и кокетство. Ведущая разместилась в плетенном кресле на берегу моря и любуется солнечными бликами на воде.

"На море і на заходи сонця можна дивитися вічно", - подписала атмосферные фото Катя.

Екатерина Осадчая показала яркий летний образ (фото: instagram.com/kosadcha)

Ранее она показала образ в коротком белом платье в горошек. К слову, платье является вещью из новой коллекции Андре Тана, созданной в коллаборации с Осадчей. Наряд на запах так искуссно скрыл животик знаменитости, что она выглядела на кадрах стройной как обычно.

К слову, эту особенность наряда заметил и сам дизайнер. "Катюша тебе так идет это платье нашей совместной коллаборации! Даже не видно твоего "прекрасного положения", - отметил он.

Катя наслаждалась море в платье, скрывшем ее животик (фото: instagram.com/kosadcha)

"Perfect day. Perfect dress. Трохи відпочинку перед зйомками", - подписала красочніе кадрі на морском берегу Катя.