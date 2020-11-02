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Они живут заграницей: 90-летний Чапкис раскрыл семейные тайны

Новина українською → Понедельник 02 ноября 2020 11:19
Они живут заграницей: 90-летний Чапкис раскрыл семейные тайны Григорий Чапкис рассказал о семье (Скриншот с YouTube)
Автор: Людмила Жукова

90-летний Чапкис рассказал о семейных тайнах

90-летний украинский хореограф Григорий Чапкис рассказал о своей семье. Судья "Танцев со звездами" сообщил, что у него сын и дочка и четверо внуков. Все они живут заграницей. Наследники Чапкиса даже зарегистрировали собственные танцевальные школы под названием "Чапкис бенд". Об этом танцор рассказал в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

В разговоре выяснилось, что старшая дочь Лилия имеет балетную школу в Италии. Внучка Анна тоже проживает в Италии, где снимается в кинофильмах и участвует в модельных съемках.

Сын Грегор тоже руководит школой танцев в Сан-Франциско. А его жена каждый день присылает фото внуков Григорию. У еще одной внучки Виктории тоже есть своя школа танцев за рубежом.

Также несменный судья "Танцев" сообщил, что боится коронавируса, но каждый день тренируется на улице, ведь мышцы нужно разрабатывать. Его жена старается подбирать правильное питание для мужа и очень переживает о его здоровье.

"Я ношу маску все время и так защищаюсь", - рассказал 90-летний хореограф.

Также Чапкис упомянул, что сидеть и лежать без движения для него - это настоящая каторга.

Григорий Чапкис рассказал о семье

Как мы рассказывали ранее, судья "Танцев со звездами" рассказал про самые лучшие выступления на шоу за всю его историю.

Ранее мы писали, как с 2006 по 2020 годы изменился Григорий Чапкис, который судит уже пятый сезон проекта. И рассказывали, почему в последнем сезоне легендарного балетмейстера так часто критикуют.

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