Жизнь перевернулась: жена Павлика рассказала о первом месяце сыночка

Ровно месяц назад - 15 июня - молодая жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова сделала его отцом в четвертый раз. У пары родился сын Миша , который для самой девушки стал первым ребенком.

В честь первого юбилея малыша она показала в Instagram свежее фото сыночка и рассказала о его достижениях за первый месяц жизни.

На трогательном снимке запечатлена часть лица и тела Михаила и его маленькая ручка, за которую держатся руки мамы и папы.

Екатерина Репяхова растрогала снимком месячного сына (instagram.com/repyahovakate)

Екатерина поделилась, как изменился малыш за свой первый месяц.

"Дорогой наш сыночек! Сегодня тебе один месяц. Месяц счастья и любви. Наша жизнь перевернулась. Мы в любви. Ты подарил нам столько новых ощущений и эмоций. Мы для тебя сделаем всё. За 4 недели мы: выросли на 3 см, набрали 1.600 кг", - рассказала гордая мама.

Среди достижений малыша она также выделила следующие.

"Любим рассматривать лица

Усердно пытаемся держать головку

Улыбаемся

Реагируем на звуки более чутко, чем несколько недель назад

Фокусируем взгляд на игрушке и следим за ней в движении

Кушаем грудное молочко уже не так долго, как раньше. Раньше кушал больше часа, сейчас время сокращается

И с нетерпением ждём новых достижений нашего Мишутки", - написала Репяхова.

Пользователи сети засыпали молодую маму поздравлениями и душевными пожеланиями ее сыночку.