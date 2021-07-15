Жизнь перевернулась: жена Павлика рассказала о первом месяце сыночка
Ровно месяц назад - 15 июня - молодая жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова сделала его отцом в четвертый раз. У пары родился сын Миша, который для самой девушки стал первым ребенком.
В честь первого юбилея малыша она показала в Instagram свежее фото сыночка и рассказала о его достижениях за первый месяц жизни.
На трогательном снимке запечатлена часть лица и тела Михаила и его маленькая ручка, за которую держатся руки мамы и папы.
Екатерина Репяхова растрогала снимком месячного сына (instagram.com/repyahovakate)
Екатерина поделилась, как изменился малыш за свой первый месяц.
"Дорогой наш сыночек! Сегодня тебе один месяц. Месяц счастья и любви. Наша жизнь перевернулась. Мы в любви. Ты подарил нам столько новых ощущений и эмоций. Мы для тебя сделаем всё. За 4 недели мы: выросли на 3 см, набрали 1.600 кг", - рассказала гордая мама.
Среди достижений малыша она также выделила следующие.
- "Любим рассматривать лица
- Усердно пытаемся держать головку
- Улыбаемся
- Реагируем на звуки более чутко, чем несколько недель назад
- Фокусируем взгляд на игрушке и следим за ней в движении
- Кушаем грудное молочко уже не так долго, как раньше. Раньше кушал больше часа, сейчас время сокращается
- И с нетерпением ждём новых достижений нашего Мишутки", - написала Репяхова.
Пользователи сети засыпали молодую маму поздравлениями и душевными пожеланиями ее сыночку.
Напомним, что сейчас Екатерина Репяхова вместе с новорожденным Мишей, мужем и мамой путешествует по Закарпатью. Таким образом она решила бороться с послеродовой депрессией, ну а Павлик также дает концерты в некоторых городах.