Жизнь закончилась: Могилевская не на шутку разозлилась из-за эйджизма

Наталья Могилевская еще в период локдауна решила помочь с работой своим подписчикам и предложила несколько вакансий. Правда, тогда певица была разочарована откликами соискателей , но решила идею не бросать и недавно заявила, что ищет помощницу возраста 40+.

У поклонников возник вопрос по поводу возрастного ценза, и звезда решила ответить всем разом в Instagram .

Она опубликовала фото без макияжа и сопроводила его вдохновляющим текстом. Наталья заявила, что ее достал эйджизм и несправедливое отношение к людям , перешагнувшим 40-летний рубеж. Именно поэтому она указала в своем объявление, что отдает предпочтение именно этой возрастной группе. Она перечислила все стереотипы, которые "преследуют" людей 40+.

"Потому что, жизнь после 40 закончилась, ты никогда не сможешь выйти замуж, тебя никогда в жизни не возьмут на новую работу. В то время как людям именно этого поколения свойственны ответственность, способность "гореть" на работе, способность бесконечно учиться и развиваться, очень высокий уровень мотивации и желания достигать новых вершин",- убеждена Наталья.



Наталья Могилевская показала фото без макияжа (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Я с удовольствием работаю с людьми постарше, потому что эти люди обладают совершенно другим уровнем мудрости, опыта и интеллекта. Вот и все. Мне хочется умных и сильных людей рядом, поэтому мои дорогие девочки, давайте сделаем мир краше!" - обратилась певица к своей аудитории.

Подписчики Натальи поддержалили ее позицию и восхитились мудростью и прозорливостью артистки.