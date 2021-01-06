Зимний отдых во время пандемии: где проводят праздники украинские звезды

Пандемия коронавируса изменила привычные планы украинских звезд и их поездки на фешенебельные курорты. Сейчас для украинцев открыты несколько теплых стран, но едут ли туда артисты украинского шоубизнеса?

В сюжете ТСН рассказали, где проводят новогодние каникулы украинские селебрити. Например, муж примы-балерины Екатерины Кухар забронировал для семьи отдых в Карпатах.

"Наши друзья пригласили нас пожить в их доме в Карпатах. Возможно, если будет полный локдаун, мы поедем туда кататься на лыжах", - рассказала Катерина Кухар.

Традиционно свой зимний отпуск проводит в Карпатах и актриса театра и кино Ольга Сумская с мужем и дочерью. Этот год для звездной пары не стал исключением. Семья публикует из Карпат видео и фото праздничного отдыха.

Певица Надя Дорофеева с мужем певцом Владимиром Дантесом отправились на Бали. Там они отдыхают с семьей известных украинских рестораторов Кацуриных. Каждый день у парочки в соцсетях появляются свежие фото и видео с райского острова.

Где гуляют украинские звезды на новогодние праздники

Как мы ранее писали, Юлия Санина с мужем отдались чувствам прямо посреди пустыни.