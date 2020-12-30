Зимняя сказка: Дмитрий Комаров с женой согрелись нежным поцелуем среди снегов

Дмитрий Комаров практически всегда находится в разъездах, а его жена Александра Кучеренко терпеливо ждет возвращения любимого, чтобы провести вместе незабываемое время. Девушка даже как-то прилетела к своему мужчине в Гонконг, и они отлично повеселились вместе. Пока Дмитрий отсутствует дома, он греет душу ностальгическими фото с любимой.

Один из теплых снимков из личного архива ведущий показал в Instagram. На фото Александра целует мужа в щоку, а он счастливо и умиротворенно улыбается. Обое одеты тепло и по-зимнему. На Александре - вязаная шапка нежно-розового оттенка с декором из камней и страз, теплый серый свитер и черная куртка. Дмитрий утеплился, отдав предпочтение добротной красной куртке с капюшоном, украшенным натуральным мехом.

По кадру понятно, что селфи влюбленные сделали в заснеженном лесу, на втором плане можно увидеть их внедорожник.

Дмитрий и Александра ценят каждую минуту вместе (фото: instagram.com/komarovmir)

“Где бы я ни был, мы всегда вместе. С любимыми важно быть на связи. Хоть в Папуа, хоть в лесу под Киевом", - заверил Дмитрий.

К слову, телепутешественник сейчас находится в длительной экспедиции, поэтому он пояснил что фото сделано было ранее. "Фото – из нашего архива. Снимали давно на даче. Я еще не дома", - уточн6ил Дмитрий.

Вы красивая пара

Красивое фото! Вы такие славные!

Какие милахи!

Безумно милые

Классные!

Приятно смотреть на такие парочки

Вы просто обалденная пара!

Здоровские

Вы молодцы, счастья вам и держите друг друга за руки крепко до самой глубокой старости, живите в любви и согласии

С любимыми не расставайтесь, будьте счастливы и здоровы!

К слову, Александра дома времени зря не теряет. Она успела украсить елку и приготовила вкусный праздничный пирог для мамы и папы – сладкую елочку с шоколадной начинкой, украшенную цукатами.

Александра балует домашних блюдами собственного приготовления (фото: instagram.com/aakucherenko)

Напомним, что ранее Александра Кучеренко вызвала фурор стройной фигурой в блестящем платье трендового оттенка.