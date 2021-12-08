"Злата одумалась?" Ведущий "Холостячки" намекнул на воссоединение Огневич с другим финалистом

В прошлую пятницу, 3 декабря, главная героиня 2-го сезона "Холостячки" Злата Огневич сделала свой финальный выбор - ее второй половинкой стал бизнесмен Андрей Задворный. Многим зрителям и поклонникам выбор певицы пришелся не по вкусу и на пару обрушилась масса негатива. Как сложилась жизнь пары после окончания проекта, украинцы узнают уже 10 декабря на пост-шоу, а пока ведущий "Холостячки" Григорий Решетник не на шутку всех заинтриговал.

На своей странице в Instagram он опубликовал совместный снимок с Огневич и финалистом шоу Дмитрием Шевченко.

На черно-белом фото Злата и Дмитрий запечатлены напротив Григория с широкими улыбками на лицах. При этом они не прикасаются друг к другу. "Осталось 3 дня. Будет...", - заинтриговал Решетник и дополнил подпись емоджи белого и черного сердец. Григорий Решетник показал кадр с пост-шоу и намекнул на воссоединение Холостячки с одним из финалистов (фото: instagram.com/grisha_reshetnik) Многие подписчики предположили, что Злата все же "одумалась" и выбрала Дмитрия, однако другие не поверили в такие интриги и намеки ведущего. Як можна було його не вибрати, лише посмішка чого варта

Це супер, що вона його не вибрала , він однозначно достойний мудрої жінки

Якщо Гріша виставляє то так, ніби вони разом, то це на тисячу відсотків так не буде! А з точністю навпаки

Да, тоже думаю, что у Димы уже другая девушка и возможно он ей сделает предложение как раз на пост-шоу

Гриша, хватит интриг. Они не вместе

Навіщо знову ці інтриги СТБ?! Злата не варта Діми! Діма заслуговує на кращу дівчину, щиро вірю в його майбутнє

Неужели Злата одумалась?

Всем сердцем надеюсь , что она будет с Димой. Но это мое желание , а так - главное, чтоб она была счастлива!

Ну вот зачем эти интриги и кадры? Запутать пытаетесь, но всем уже ясно давно, что у Димы новые отношения,а Злата с Андреем