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"Злата одумалась?" Ведущий "Холостячки" намекнул на воссоединение Огневич с другим финалистом

Новина українською →
Среда 08 декабря 2021 11:32
"Злата одумалась?" Ведущий "Холостячки" намекнул на воссоединение Огневич с другим финалистом Григорий Решетник и Злата Огневич (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Марина Настевич

В прошлую пятницу, 3 декабря, главная героиня 2-го сезона "Холостячки" Злата Огневич сделала свой финальный выбор - ее второй половинкой стал бизнесмен Андрей Задворный. Многим зрителям и поклонникам выбор певицы пришелся не по вкусу и на пару обрушилась масса негатива.

Как сложилась жизнь пары после окончания проекта, украинцы узнают уже 10 декабря на пост-шоу, а пока ведущий "Холостячки" Григорий Решетник не на шутку всех заинтриговал.

На своей странице в Instagram он опубликовал совместный снимок с Огневич и финалистом шоу Дмитрием Шевченко.

На черно-белом фото Злата и Дмитрий запечатлены напротив Григория с широкими улыбками на лицах. При этом они не прикасаются друг к другу.

"Осталось 3 дня. Будет...", - заинтриговал Решетник и дополнил подпись емоджи белого и черного сердец.

&quot;Злата одумалась?&quot; Ведущий &quot;Холостячки&quot; намекнул на воссоединение Огневич с другим финалистом

Григорий Решетник показал кадр с пост-шоу и намекнул на воссоединение Холостячки с одним из финалистов (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Многие подписчики предположили, что Злата все же "одумалась" и выбрала Дмитрия, однако другие не поверили в такие интриги и намеки ведущего.

  • Як можна було його не вибрати, лише посмішка чого варта
  • Це супер, що вона його не вибрала , він однозначно достойний мудрої жінки
  • Якщо Гріша виставляє то так, ніби вони разом, то це на тисячу відсотків так не буде! А з точністю навпаки
  • Да, тоже думаю, что у Димы уже другая девушка и возможно он ей сделает предложение как раз на пост-шоу
  • Гриша, хватит интриг. Они не вместе
  • Навіщо знову ці інтриги СТБ?! Злата не варта Діми! Діма заслуговує на кращу дівчину, щиро вірю в його майбутнє
  • Неужели Злата одумалась?
  • Всем сердцем надеюсь , что она будет с Димой. Но это мое желание , а так - главное, чтоб она была счастлива!
  • Ну вот зачем эти интриги и кадры? Запутать пытаетесь, но всем уже ясно давно, что у Димы новые отношения,а Злата с Андреем

Ранее мы писали, что Злата Огневич отбилась от хейта после громкого финала "Холостячки 2". Также певица отметила, что на пост-шоу покажут то, что случилось с парой после выключения камер.

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