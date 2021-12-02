Злата Огневич показала, как выглядят ее волосы без стайлинга и укладки: фанаты в восторге

Украинская певица и главная героиня шоу "Холостячка 2" Злата Огневич, которая уже в пятницу, 3 декабря выберет своего мужчину среди трех претендентов, покорила поклонников натуральной красотой.

На своей странице в Instagram артистка показала, как выглядят ее волосы и прическа, если не пользоваться стайлингом и не укладывать их феном.

На фото Злата запечатлена в стильном образе - голубых джинсах и белой майке, а сверху она надела удлиненный ярко-красный жакет.

На голове у звезды - упругие пышные кудряшки, а на лице сияет ослепительная улыбка.

Певица поинтересовалась у подписчиков, как ей лучше - с прямыми волосами или же кудрявыми.

Злата Огневич восхитила поклонников своими натуральными кудряшками (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Знакомьтесь. Это мои натуральные волосы, когда я:

- даю им отдых от стайлинга

- делаю перерыв от "ботокс-терапии для волос"

- сушу естественным путём

И чтобы придать фактуру- наношу солевой спрей. На отдыхе в роли солевого спрея- любимый океан. Прямые или кудряшки? Вот в чём вопрос", - написала Огневич.

Поклонники Златы пришли в восторг от ее прически - большинство проголосовали за то, что с кудрями ей лучше.