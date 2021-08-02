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Злата Огневич примерила яркие образы и разоткровенничалась об участии в "Холостячке"

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Понедельник 02 августа 2021 16:26
Злата Огневич примерила яркие образы и разоткровенничалась об участии в "Холостячке" Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица и главная героиня 2 сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая ранее рассказала, какого мужчину хочет найти на проекте, поразила поклонников ярким перевоплощением. Артистка примерила эффектные образы в стильной фотосессии и раскрыла некоторые детали съемок романтического реалити.

О том, смогли ли участники "Холостячки 2" поразить ее, Злата рассказала изданию Touch.

На страницах журнала звезда появилась в ярких и дерзких луках. Так, Огневич позировала в черном боди и такого же цвета кожаном плаще, которые дополнила лодочками на шпильке и темными очками, а волосы заплела в высокую косу.

Злата Огневич примерила яркие образы и разоткровенничалась об участии в &quot;Холостячке&quot;

Злата Огневич примерила яркие образы и разоткровенничалась об участии в &quot;Холостячке&quot;Злата Огневич примерила яркие образы и разоткровенничалась об участии в &quot;Холостячке&quot;

Также ее можно увидеть в облегающем желтом комбинезоне с цветастым пиджаком и эффектном белом костюме, под который певица надела золотистый микротоп с висюльками.

Злата Огневич примерила яркие образы и разоткровенничалась об участии в &quot;Холостячке&quot;

Злата Огневич примерила яркие образы и разоткровенничалась об участии в &quot;Холостячке&quot;

"Сделали обалденный фотосет с командой мечты и, конечно, новое интервью! Я обожаю эксперименты, Руслана Переметчик, спасибо, что ТАК меня увидела и почувствовала", - написала Злата на своей странице в Instagram.

Артистка рассказала изданию, сбылись ли ее ожидания от участия в "Холостячке" и как мужчины удивляли ее.

"Перед началом проекта я очень волновалась. Предвкушала первую вечеринку, представляла, как все пройдет, но реальность превзошла все мои ожидания! Каждый мужчина смог меня удивить. Все участники - харизматичные, интересные. Они прочитали мои интервью, изучили биографию, узнали, что я люблю. Многим из них удалось нажать на тайные струны моей души. Никогда бы не подумала, что в один вечер я смогу полетать на вертолете, погладить лошадь, побывать на концерте и даже нырнуть на дно океана за жемчужиной!" - откровенно поделилась Огневич.

Злата Огневич примерила яркие образы и разоткровенничалась об участии в &quot;Холостячке&quot;

Она добавила, что первый же мужчина на проекте очаровал ее.

"Первый мужчина, с которым я познакомилась, сумел задать такую планку, что я подумала: "А что же будет дальше? Чем мужчины будут еще покорять?". Один из участников смог даже осуществить мою детскую мечту. Так что я лично убедилась, что на проекте "Холостячка" возможно все", - отметила звезда.

Злата Огневич примерила яркие образы и разоткровенничалась об участии в &quot;Холостячке&quot;

Злата Огневич примерила яркие образы и разоткровенничалась об участии в &quot;Холостячке&quot;

Также девушка призналась, что у нее уже возникла симпатия и искра на съемках шоу.

"Приоткрою секрет: первый электрический разряд случился. Я смогла отпустить себя и прислушаться к своему сердцу. Меня можно покорить романтикой и драйвом, мне очень нравятся уверенные в себе мужчины, которые не боятся своих эмоций. Я открыта новому, и хочу встретить своего любимого человека, с которым мы вместе создадим особый гармоничный союз", - рассказала певица.

Злата Огневич примерила яркие образы и разоткровенничалась об участии в &quot;Холостячке&quot;Злата Огневич примерила дерзкие образы в стильном фотосете (фото: touch-magazine.eu)

Ранее мы писали, что "Холостячка" Злата Огневич покорила аппетитными формами в купальнике.

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