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Злата Огневич рассказала об идеальной картинке жизни и отношениях

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Среда 15 декабря 2021 16:37
Злата Огневич рассказала об идеальной картинке жизни и отношениях Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Роман Мирончук

Злата Огневич рассказала, по каким принципам строит романтические отношения. Известная украинская певица призналась, что в отношениях важно разговаривать. Она также поделилась, каким видит свое будущее.

Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Украина".

"В отношениях очень важен диалог, умение слушать и слышать. Не подстраиваться друг под друга, не умалчивать внутренние проблемы, а озвучивать их. Надо говорить о своих ощущениях, эмоциях, о том, что тебя беспокоит", - поделилась певица.

Артистка также отметила, что сейчас серьезно задумывается над будущим и уже видит свою идеальную картинку жизни.

"Свое будущее я вижу в семье, в детках. Мечтаю видеть, как они бегают вокруг елки и расспрашивают меня: "Мама, что ты нам подаришь?". Мечтаю встречать Новый год в кругу семьи. Так что лучшие времена - впереди!" - добавила Огневич.

Отметим, что Злата Огневич стала победительницей первого сезона шоу "Маска", а также приняла участие во втором сезоне "Холостячки".

Напомним, финалист "Холостячки 2" Дмитрий Шевченко удивил признанием об отношениях с Огневич вне проекта. По его словам, он поддерживает отношения со Златой, но о любви больше речь не идет.

Мы также писали о том, что Злата Огневич в слезах и победитель "Холостячки 2" Андрей Задворный высказались о разрыве.

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