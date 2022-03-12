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Злата Огневич - всем россиянам: "вы изгои и проклятый народ, а страна ваша - помойная яма"

Новина українською →
Суббота 12 марта 2022 18:39
Злата Огневич - всем россиянам: "вы изгои и проклятый народ, а страна ваша - помойная яма" Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярная певица, участница шоу Холостячка 2 Залата Огневич назвала россиян изгоями и проклятым народом.

Эмоциональное видеообращение к жителям страны-агрессора артистка опубликовала в своем Instagram.

В своем спиче певица также сказала, что Россия - это "страна лепрозорий".

"После всех зверств и боли, которую вы причинили моему народу и родной Украине (в том числе и своим молчанием!), у меня уже нет сил оправдывать даже то незначительное количество людей, что осталось на территории помойной ямы под названием россия. Вы все для меня - едины", - обратилась Злата к россиянам.

Она подчеркнула, что имеет на это моральное право, так же как россияне "имеют право молчать и выстраиваться в очередь за шмотками и устраивать истерику по Instagram, пока власть РФ истребляет мирное население Украины".

"Вам плевать даже на то, что арестованы ваши же граждане после митингов! Пока есть бутерброд в холодильнике - вам ок. Это дно некогда великого и сильного народа. Я бы умерла от позора или покинула страну на вашем месте. Но, к счастью, я на своем месте, в Украине", - сказала Огневич.

Звезда при этом проклинает "всех и каждого, кто молчал и сохранял нейтралитет".

"И мне не стыдно, и я не хочу быть толерантной сегодня. Это страшные слова, но они - искренние", - добавила Огневич.

Напомним, сегодня Дмитрий Нагиев попрощался с россиянами.

Ранее Дурнев, Птушкин, Астафьева и другие популярные блогеры записали видеобращение к россиянам.

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Злата Огневич Вторжение России в Украину
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