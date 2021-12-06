Злата Огневич завела сеть горячими фото в образе певицы кабаре: "шикарная женщина"

Украинская певица и главная героиня шоу "Холостячка 2" Злата Огневич снялась в откровенной фотосессии по мотивам мюзикла "Кабаре", в которой позировала в пикантных нарядах. По словам звезды, на это ее вдохновил третий выпуск проекта и ее огненный танец.

На некоторых кадрах Злата позировала в откровенном корсете и с ярким макияжем. Также певица примерила образ страстного ковбоя в прозрачных штанах и красной шляпе.

На других же "холостячка" предстала в откровенном боди, которое подчеркнуло ее аппетитные формы - тонкую талию и пышную грудь. Туфли на шпильке и соблазнительные позы добавили снимкам огня и перчинки.

Кроме того, Огневич выбрала ассиметричное платье с вырезами, которое оголило ее стройные ноги и рельефный живот.

Злата Огневич предстала в горячем образе певицы кабаре в новой съемке (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

"Жизнь - это Кабаре, как пела прекрасная Лайза Минелли! На создание этой истории вдохновил наш 3-й выпуск #Холостячка2021, полностью посвящённый кабаре, театру. И, конечно же, тот самый огненный танец в моем исполнении. Да, это был вызов и желание удивить, порадовать мужчин, а также - возможность открыто сказать танцем о женской свободе и принятии. Спасибо тем, кто прислушался! Спасибо тем, кто мыслит глубоко и со мной на одной волне!" - поделилась Злата.

Поклонники оценили эффектные снимки певицы и засыпали ее восторженными комментариями.