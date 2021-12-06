Злата Огневич завела сеть горячими фото в образе певицы кабаре: "шикарная женщина"
Украинская певица и главная героиня шоу "Холостячка 2" Злата Огневич снялась в откровенной фотосессии по мотивам мюзикла "Кабаре", в которой позировала в пикантных нарядах. По словам звезды, на это ее вдохновил третий выпуск проекта и ее огненный танец.
Горячие снимки артистка обнародовала на своей странице в Instagram.
На некоторых кадрах Злата позировала в откровенном корсете и с ярким макияжем. Также певица примерила образ страстного ковбоя в прозрачных штанах и красной шляпе.
На других же "холостячка" предстала в откровенном боди, которое подчеркнуло ее аппетитные формы - тонкую талию и пышную грудь. Туфли на шпильке и соблазнительные позы добавили снимкам огня и перчинки.
Кроме того, Огневич выбрала ассиметричное платье с вырезами, которое оголило ее стройные ноги и рельефный живот.
Злата Огневич предстала в горячем образе певицы кабаре в новой съемке (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
"Жизнь - это Кабаре, как пела прекрасная Лайза Минелли! На создание этой истории вдохновил наш 3-й выпуск #Холостячка2021, полностью посвящённый кабаре, театру. И, конечно же, тот самый огненный танец в моем исполнении. Да, это был вызов и желание удивить, порадовать мужчин, а также - возможность открыто сказать танцем о женской свободе и принятии. Спасибо тем, кто прислушался! Спасибо тем, кто мыслит глубоко и со мной на одной волне!" - поделилась Злата.
Поклонники оценили эффектные снимки певицы и засыпали ее восторженными комментариями.
- Очень горячо
- У тебя получилось удивить на 100 %
- Фото шикарны, но никак не могу поверить в ваш выбор, в его искренность…
- Вы невероятно женственная
- Златочка, ты конечно СЕКСИ, а Андрей не будет против?
- Фото нереальные, Вы - роскошная
- Красиво и смело!!!
- Шикарно, всё-таки красота спасёт мир
- Шикарная, сочная, женственная
- Тушите пожар, очень красиво
- Гарні, приємні, та водночас загадкові вийшли фото
- Вау, сексуально, игриво!
- Шикарная женщина
Напомним, что 3 декабря отгремел финал самого романтического реалити осени "Холостячка 2" со Златой Огневич. Певица выбрала себе в спутники жизни бизнесмена Андрея Задворного, после чего пара поддалась огромной критике в сети.
К слову, после финала шоу Злата Огневич сделала признание об интиме на "Холостячке" и ответила, влюблена ли сейчас.