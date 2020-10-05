Злой Владимир Остапчук, "последний танец" Олега Винника и другие звездные скандалы недели

Самые громкие скандалы и новые подробности старых конфликтов знаменитостей

Новая неделя у многих знаменитостей началась бурно – со скандальных новостей, новых подробностей старых конфликтов и тревожных известий. Чем ошарашили селебритис своих поклонников за последнее время, читайте ниже.

Владимир Остапчук не поладил со "Светской жизнью"

Владимир Остапчук попал в новый скандал из-за детей. Ведущий вместе со своей невестой Кристиной Горняк дал интервью Кате Осадчей для программы "Светская жизнь". Они честно ответили на ряд компрометирующих вопросов, в том числе о финансировании детей и дорогих подарках. Но в результате, как утверждают влюбленные, их слова были перекручены, а вопросы и ответы поменяли местами при монтаже. Чтобы вывести Осадчую и ее команду на чистую воду, пара записала свое обращение к интернет-пользователям. Владимир призвал журналистов не разжигать умышленно конфликты и предоставил чеки как доказательство, что он помогает детям и обеспечивает все их потребности.

Владимир Остапчук с сыном (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Олег Винник покинул "Танцы со звездами"

Олег Винник, может, и не стал главной звездой паркета на "Танцах со звездами", но самым обсуждаемым участником ему стать удалось. В этот раз певец заставил говорить о себе сеть, так как по причине болезни пропустил выпуск шоу, и его дисквалифицировали. Популярный исполнитель не остался в обиде: он записал обращение к публике, где поблагодарил всех причастных к его новому опыту. А свои голоса призвал отдать Ольге Фреймут.

Алена Шоптенко и Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Стали известны подробности конфликта между принцами Уильямом и Гарри

Отношения между принцем Гарри и принцем Уильямом дали трещину уже давно. И биограф британской королевской семьи Роберт Лейси поведал новые подробности конфликта и их последней встречи. Как оказалось, принц Уильям был так разгневан самовольным поведением младшего брата, что во время рождественских празднеств даже отказался садиться с ним за стол. С тех пор герцоги пытались поддерживать общение по видеосвязи, но оно по-прежнему натянутое.

Принцы всерьез поссорились (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Трапм опубликовал новое заявление о своем здоровье

Недавно стало известно, что Дональд Трамп и его супруга Мелания Трапм заразились коронавирусом. В своем Твиттере он написал, что они намерены пройти все испытания вместе и начнут лечение немедленно. Предполагалось, что оно будет проходить дома, но в итоге президента США пришлось госпитализировать на военно-медицинскую базу. Причем состояние его, по словам инсайдера, резко ухудшилось. Недавно сам Трамп внес ясность в слухи, написав новое, второе видеообращение к своим фолловерам в сети. В нем от рассказал, что узнал много нового о болезни после того, как сам столкнулся с ней.

"…Это настоящая школа, а не знания, полученные из книг, и я только сейчас осознал это…", – говорит глава США.

Тем не менее, настроен он по-прежнему позитивно и даже планирует в ближайшее время вернуться к предвыборной гонке и возвращению в Белый дом.

Дональд и Мелания Трамп настроены позитивно (фото: instagram.com/flotus)

Ранее мы писали, что в скандале между Фреймут и Кухар поставлена точка.