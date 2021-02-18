Он знает, что потерял: инсайдер рассказал, как сложно Канье Уэст переживает развод с Ким Кардашьян

Ким Кардашьян снялась в новой фотосессии, которая призвана напомнить всем о приближении весны. Модель позирует полуобнаженной, ее тело украшает только боди телесного оттенка, а также роскошные цветы. 40-летней красавице сделали яркий макияж, а также гладкую укладку.

Стоило звезде поделиться живописным снимком , как на нее обрушилась лавина комплиментов и слов восторга.

"Я просто влюблен в это", "Вау", "Буквально завораживает", "Милая", "Вау", "Ох, ты прекрасна", - не могут остановиться фанаты пышнотелой бизнесвумен.

Ким на новом фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, Ким сейчас с головой окунулась в работу, стараясь двигаться дальше после развода с Канье Уэстом. А вот сам рэпер, по слухам, настроен не столь оптимистично.

По словам инсайдеров, он эмоционально подавлен и растерян. Музыкант понимает, что его жизнь никогда не будет прежней и признает, что в лице Ким потерял идеальную жену. Также близкие пары признаются, что, хотя оба по-прежнему испытывают чувства друг к другу, надежды на примирение крайне мало.

Ким Кардашьян и Канье Уэст (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Должно случиться чудо. Но Канье действительно верит в чудеса", - говорят приближенные к семье источники. Сама Ким не желает причинять бывшему мужу боль, но и быть его женой больше не может.