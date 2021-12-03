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Если кто не знал: Никитюк в бикини сделала громкое "признание" и не на шутку обеспокоила сеть

Новина українською →
Африка, Пятница 03 декабря 2021 14:40
Если кто не знал: Никитюк в бикини сделала громкое "признание" и не на шутку обеспокоила сеть Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Никитюк обожает путешествовать. Во время участия в программе "Орел и Решка" она объездила весь мир, а теперь с удовольствием проводит отпуск, изучая новые уголки Земного шара. Не обходится без горячих фото.

Леся показала в Instagram снимок в белоснежном бикини на берегу океана и рассекретила свою локацию.

"Если кто-то не знал, то я второй официально зарегистрированный человек в мире, который умеет ходить по воде.. Всем привет из Кабо Верде, последний раз, была здесь 4 года назад, на съемках О&Р. Правда, тогда жила на безлюдном острове, а сейчас на нормальном", - поделилась впечатлениями ведущая.

Если кто не знал: Никитюк в бикини сделала громкое &quot;признание&quot; и не на шутку обеспокоила сеть

Леся Никитю покзала фигуру на пляже (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Некоторые подписчики Леси тут же забеспокоились, ведь она отправилась в Африку, где обнаружен новый штамм коронавируса – Омикрон. Некоторые пожурили звезду за то, что она подвергает себя риску.

"Леся в Африке? Туда же сейчас нельзя!", "Так там же новый вид короны", "Омикрон не вези нам", - писали фолловеры.

"Въезд в Украину из Африки запрещен. Будешь там, Леся, встречать Новый год", - предостерегла одна из подписчиц ведущей. "Еще увидим", - парировала Леся.

Если кто не знал: Никитюк в бикини сделала громкое &quot;признание&quot; и не на шутку обеспокоила сеть

Леся Никитюк отдыхает в Африке с подругой (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Под комментарием разернулась настоящая дискуссия, юзеры начала приводить аргументы в пользу того, что украинской звезде без проблем удастся вернуться назад.

"Кабо Верде в списке пока нет, так же как и Занзибара. Так что Леся, отдыхайте на здоровье", - успокоила Леди Ле одна из поклонниц. "Так я знаю. Просто девочка услышала…. Одно слово Африка и понеслась…" - отреагировала Леся.

Комментаторы были щедры также и на комплименты, которыми осыпали теледиву.

  • Ти взагалі унікальна в нас, Леся Іванівна!
  • Красотка
  • Огонь, женщина!
  • Солнечная
  • Какая превосходная фигура!
  • Какая богиня
  • Бегущая по волнам
  • Вау, фигура топ
  • Неймовірна краса, дуже гарне море

Напомним, что ранее стали известны подробности конфликтов Леси Никитюк и Влада Ямы на "Танцах со звездами".

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