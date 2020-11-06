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Знаю все песни наизусть: жена Павлика созналась в тайной страсти к российскому шансону

Новина українською → Пятница 06 ноября 2020 13:05
Знаю все песни наизусть: жена Павлика созналась в тайной страсти к российскому шансону Катерина Репьяхова обожает русский шансон (фото: instagram.com.repyahovakate)
Автор: Людмила Жукова

Новая жена Виктора Павлика призналась в своей страсти к шансону

Новая жена Виктора Павлика Катерина Репьяхова испытывает небывалую страсть к российскому шансону. Супруга украинского артиста обожает покойного Михаила Круга и даже знает все его песни наизусть. Об этом она рассказала в Instagram-stories, когда отвечала на вопросы своих подписчиков.

Когда ее спросили, любит ли она композиции Михаила Круга, Катерина ответила, что: "Сказать люблю, это ничего не сказать, я знаю все песни наизусть".

Знаю все песни наизусть: жена Павлика созналась в тайной страсти к российскому шансонуНемного позже Катерина выложила в сториз фото настоящего черновика песни Круга "Мадам".

Видно невооруженным глазом, что Репяхова без ума от лирики покойного шансонье. Так, на одном из видео она подпевает Михаилу Кругу. На втором супруга Павлика показывает свою комнату в Днепре, комод и медведя, которого ей подарил один мальчик. Рядом с игрушкой стоит портрет Михаила Круга, который ей очень дорог.

Знаю все песни наизусть: жена Павлика созналась в тайной страсти к российскому шансону

Катерина Репяхова любит "блатные" песни Круга

Отметим, что певец Михаил Круг сам никогда не являлся криминальным авторитетом и не сидел в тюрьме. В 2002 году его убили в собственном доме.

Как мы ранее писали, жена Павлика сделала признание в годовщину их знакомства.

Напомним, что ранее Екатерина Репяхова снялась топлес и поделилась фото.

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