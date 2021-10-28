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Зои Кравиц и Ченнинг Татум больше не скрывают свои чувства (фото)

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США, Четверг 28 октября 2021 18:44
Зои Кравиц и Ченнинг Татум больше не скрывают свои чувства (фото) Зои Кравиц и Ченнинг Татум влюблены, пишут западные СМИ (коллаж Lite)
Автор: Юлия Бойко

Зои Кравиц и Ченнинг Татум вместе уже несколько месяцев и больше не хотят скрывать свою любовь.

И хотя они до сих пор не афишируют романтические отношения, однако уже совсем скоро голливудские звезды дадут знать о них всему миру.

По крайней мере, об этом утверждает журнал People, ссылаясь на слова анонимного источника.

"В последнее время они расслабились и больше не собираются прятаться", - заявил аноним и добавил, что 32-летняя Зои и 41-летний Ченнинг "счастливы как никогда".

Слухи о том, что Кравиц и Татум закрутили роман, появились после того, как знаменитости стали появляться вместе на снимках уличных фотографов и папарацци.

В частности, недавно они были замечены на улицах Нью-Йорка.

Камера поймала звезд, когда они обнимались и держались за руки.


К слову, многие фанаты Зои и Ченнинга отметили, что дочь певца Ленни Кравица хорошо повлияла на возлюбленного, ведь Татум в последнее время стал более стильным и "выглядит на все 100".

Смотрите также, как Зои Кравиц и другие актрисы выглядят в роли легендарной Женщины-кошки.

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