Был зол и возмущен: участник "Холостячки 2" раскрыл правду о проекте и первой вечеринке

В прошлую пятницу, 17 сентября, на канале СТБ состоялась премьера самого романтического проекта страны "Холостячка 2" со Златой Огневич. Певица выбрала 16 счастливчиков, которым предстоит соревноваться за ее руку и сердце.

Одним из них оказался 32-летний предприниматель Максим Тарапата, который ответил на вопросы поклонников проекта и поделился своими впечатлениями от первой вечеринки в Instagram .

Например, он заявил, что все эмоции на реалити – искренние и неподдельные, и когда складывается впечатление, что это не так, то такую реакцию стоит списать на волнение и скованность участников, попавших в непривычные обстоятельства.

"Здесь нет игры, здесь настоящие живые эмоции, когда видишь всю конкуренции, ее ощущаешь, пытаешься привлечь внимание женщины – очень красивой и интересной. В таких обстоятельствах, наверное, порой, ведешь себя не совсем естественно, как в жизни происходит. Но, тем ни менее, это все по-настоящему", - рассказал Максим.

Скриншот видео (instagram.com/tarmaks)

На первой вечеринке Максим попал в щекотливую ситуацию – он хотел устроить настоящую чайную церемонию для Златы, ведь живет в и работает в Шанхае и прекрасно знаком с местной культурой. Но в планы мужчины вмешался его конкурент Сергей - он также решил удивлять певицу необычным чаепитием и свиданием превратилось в двойное.

"Это было испытание! Сейчас смотреть это очень весело, но тогда я был вне себя. Я не знал, что делать – я был зол, возмущен", - рассказал о своих эмоциях Тарапата.

Скриншот видео (instagram.com/tarmaks)

"Самое сложное – совладать с собой. Когда перед моими глазами мужчины добиваются внимания Златы (очень достойные ребята), когда Злата обращает внимание не на меня, а на других, нужно брать себя в руки и добиваться своей цели, того, чего хочу я. На самом деле будет происходить много всего интересного, но вы вскоре сами все увидите", - заинтриговал бизнесмен.

Скриншот видео (instagram.com/tarmaks)

Максим вспомнил о первом знакомстве и встрече со Златой. Тогда его буквально захлестывали эмоции и волнение.

"Помню, как подходил к ней. Помню, как за полотнами она то появлялась, то исчезала - это было прямо как в каком-то фильме, где по какой-то причине оказался я в главной роли с ней. Когда я уже был рядом, я понял что забыл абсолютно все что хотел сказать, мог лишь любоваться тем, какая же она красивая. Собственно, это и были мои первые слова - единственная мысль, которую мне удалось произнести", - поделился подробностями участник проекта.

Максим очень волновался перед встречей со Златой (instagram.com/tarmaks)

Мужчину покорила улыбка Златы, и тогда он осознал, что прийти на проект и бороться за певицу – абсолютно правильное решение.

"Вспоминаю, как я долго все обдумывал, стоит ли мне вообще идти на проект, пытаясь одновременно проанализировать/почувствовать этот шаг, как сильно он может поменять мою жизнь, какие сложности меня ждут, если я пойду по этому пути", - рассказал о личных глубинных переживаниях предприниматель.