"Золотая" квартира Андрея Данилко, расставание Меган Маркл и принца Гарри и другие скандалы недели

Самые громкие скандалы недели

Многие знаменитости не могут жить без скандалов, устраивая их на ровном месте. А есть и те, кто стараются жить тихо и не любят пристальное внимание к своей персоне. Тем не менее, никто из звезд не застрахован от того, что их имя в одно утро станет греметь на всю сеть. Пример тому - ниже.

Ксения Мишина разоблачила своего поклонника

Ксения Мишина немного отошла от роли невесты и ввязалась в скандал с одним из участников шоу "Холостячка". Звезду шокировал поступок Назара Дзивульского. Претендент на сердце Мишиной оказался недостойным отцом: так, мужчина отказался от собственного сына Платона, оставив малыша на попечение матери Людмилы. До этого же Назар позиционировал себя как идеальный отец.

Скандал Ксения решила вынести на обсуждение в своем блоге в Instagram. Девушка считает, что зрители четвертого выпуска проекта стали свидетелями жестокого обмана и спекуляции. "Я почувствовала злость, обиду и отвращение. К моему огромному сожалению, с этими эмоциями сталкиваются миллионы женщин. Оставаясь один на один со всеми болями, проблемами и задачами. У нас нет выхода, точнее мы его не ищем, мы просто идем и ставим своих детей на ноги, без остатка отдаем им все: свою любовь, время, заботу. Мы ничего не просим взамен и тихо живем с этим, зная, что никто не придет к нам на помощь. Да мы и не ждем. Но так быть не должно", - убеждена она.

Ксения Мишина не щадит поклонников (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Андрей Данилко прокомментировал свою роскошную квартиру

Не так давно в интернете появились фото, якобы демонстрирующие роскошную квартиру Андрея Данилко в центре Киева. Комнаты с вычурными интерьерами, позолоченными элементами и предметами искусства вызвали в сети настоящий фурор. Спустя некоторое время, однако, сам артист дал комментарий по поводу этих фото. По словам Андрея, снимки, которые гуляют по интернету - просто фейк. Сам он живет более скромно, а жилье обставил с большим вкусом.

"Если уж кому-то так хочется что-то придумать, хотя бы со вкусом подбирали! Неужели думают, что я такое могу себе купить? Ужасный и безвкусный вид. И особняк какой-то ужасный. Я прекрасно знаю квартиру, о которой написано. Это третий этаж, не буду говорить, на каком живу я. И эта квартира, по-моему, в аресте. А еще же пишут, что Сердючка шикует, жирует, вызывая такими статьями какой-то негатив, которого и так много. Писать надо или правду, или ничего. Я абсолютно скромно живу по своим меркам. Тем более, у меня никто не бывает. Только Инка, вот сегодня, кстати, приехала, и домработница, которая убирает", - сказал Данилко.

Данилко рассказал о своей квартире (фото: instagram.com/v_serduchka)

Меган Маркл и принц Гарри разъехались

Меган Маркл, о второй беременности которой стало известно совсем недавно, уехала от своего супруга - принца Гарри. По сообщениям западных СМИ, своенравная красавица решила пожить в Мексике, так как накануне американских выборов серьезно поссорилась с принцем. Причина тому - нежелание Гарри вновь выступать с громкими политическими заявлениями. "Гарри не может последовать за Меган из-за проблем с документами и в связи с вопросами безопасности, но друзья надеются, что за то время, что супруги проведут в разлуке, принц получит возможность заново оценить, был ли его отказ от жизни в качестве высокопоставленного члена королевской семьи хорошим решением", - сообщает источник.

Меган и Гарри переживают кризис (фото: instagram.com/sussexroyal)

Джонни Депп проиграл суд и лишился работы

Голливудский актер переживает не самые лучшие времена: полоса невезения накрыла как личную, так и профессиональную жизнь артиста. Сначала он проиграл суд против издания, которое уличило его в избиении бывшей жены. По словам самого актера, доказательства, предоставленные Эмбер Херд - не более чем ложь. А сам он не раз поддавался насилию со стороны экс-супруги. Тем не менее, скандальные разборки в суде уже наложили отпечаток на его карьеру. Актера уволили из фильма "Фантастические твари", а дальнейшие проекты под вопросом. По словам экспертов, карьера Джонни Деппа может быть полностью сломана. Сам артист не собирается сдаваться, намереваясь доказать свою правоту в новых судебных разбирательствах.

Карьера Джонни Деппа под угрозой (фото: instagram.com/johnnydepp)

Напомним, ранее мы писали, что Остапчук с женой уже планируют пополнение в семье.