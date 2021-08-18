"Зовсім не боляче": известный украинский певец развелся и снял эмоциональное видео
Популярная группа "Фіолет" во главе с Сергеем Мартынюком презентовал новое эмоциональное видео на не менее эмоциональную песню "Зовсім не боляче", которая стала посвящением лидера группы окончанию отношений с теперь уже экс-супругой.
Клип на глубокую, эмоциональную и волнующую песню появился 18 августа на YouTube-канале участников Х-Фактора.
О чем песня и видео "Зовсім не боляче"
"Эта песня стала своеобразной эпитафией моему браку и истории отношений, которая длилась семь лет. Написана в один из самых тяжелых жизненных периодов за мои тридцать три с половиной, когда нужно было определяться, что делать дальше и делать ли что-то вообще", - комментирует Мартынюк.
Строки и мелодия появились на кухне квартиры его друга, где он на тот момент временно жил.
"Я не до конца понимал, готов ли делиться этим с миром или нет, и вообще смогу ли выставлять в целом отдельные подробности личной жизни, как делал это до того, в будущем. Трудно сказать, просил я этой песней прощения, оправдывался или просто пытался окончательно поставить точку и двигаться дальше, однако, это та история, при написании которой меньше всего думалось о форматах, целевой аудитории, хитовом потенциале и промо-месседже", - рассказал Сергей.
Главную героиню в клипе режиссера Виталия Карабаня сыграла актриса кино, звезда сериалов "Я все тебе докажу", "Папик-2", "100 тысяч минут вместе" и других Альбина Гончар.
Реакция меломанов на песню "Зовсім не боляче"
В комментариях к видео украинцы оставляют сотни положительных отзывов и признаются: трек цепляет до мурашек!
- Прямо в серце. Дуже глибока, емоційна і хвилююча пісня. Чудове виконання. Молодець. Це топ!
- Як завше пронизливо, як завше чуттєво
- Це настільки сильно і дуже глибоко, що важко щось говорити, тут просто треба слухати, і бажано душею та серцем
- Важко підібрати слова, щоб описати відчуття після перегляду цього кліпу... Це так емоційно, чуттєво, сумно... В мене в очах сльози завжди, коли слухаю цю пісню
- Як завжди - сильно! Дякуємо за працю!
- Дуже зворушливо. Від пісні і кліпу з’являються мурашки, прекрасна робота
- Надзвичайно пронизливо! Історія, яку слухаєш, затамувавши подих.
- Блін, як же нестерпно боляче таке самому пережити, але водночас, як чудово слухати цей шедевр! Пісня проникає до серця!
Добавим, что Мартынюк развелся со своей женой, фотографом Лорой Молодец, с которой женился в октябре 2016 года.
Сергій "Колос" Мартынюк и Лора Молодец (фото: instagram.com/sergiy_kolos)
"Красивая была история. Пора двигаться дальше", - прокомментировал Сергей в своем Instagram.
Напомним, весной Мартынюк и Ко выпустили самый поэтичный музыкальный альбом года в Украине.