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Звезда "1+1" впервые рассказала, как познакомилась с мужем

Новина українською → Четверг 26 ноября 2020 12:26
Звезда "1+1" впервые рассказала, как познакомилась с мужем Наталья Мосейчук рассказала о знакомстве с мужем (фото: facebook/moseychuk)
Автор: Людмила Жукова

Ведущая украинского канала поведала, как муж сделал ей предложение

Украинская ведущая телеканала "1+1" Наталья Мосейчук, которая впервые рассказала, как муж ей делал предложение. В программе "Жизнь известных людей" ведущая вспомнила, что когда впервые увидела любимого, финансиста по имени Илья, ей он показался очень тщеславным.

"Когда я его встретила впервые, я была глубоко замужем, он мне казался очень тщеславным. Он ходил уже в пиджаках", - рассказала телезвезда.

Но все же ее будущему мужу удалось добиться ее расположения и он пригласил ее на свидание. От их знакомства до предложения руки и сердца со стороны Ильи прошло 10 лет. И первым он попросил руки Натальи у ее родителей.

"Он сказал: "Сбегай за компотом на кухню". Возвращаюсь, стоит Илья Иванович. Я думаю: "Боже, я туда не пойду". Он говорит о том, что: "Я бы хотел взять за себя замуж вашу дочь", - вспоминает телезвезда.

Расписались они тоже случайно, просто проезжали мимо ЗАГСа и Илья предложил расписаться. Так они и узаконили свои отношения. Все произошло быстро, ведь потом Наталье нужно было бежать на работу.

Наталья Мосейчук рассказала, как муж сделал ей предложение

Отметим, что Наталья Мосейчук вошла в список одной из самых успешных женщин в Украине. Сейчас у супругов подрастает двое детей — сын Натальи от первого брака, 21-летний Антон, и сын Матвей от любимого мужа Ильи.

Как мы писали ранее, новая жена Остапчука резко ответила его бывшей супруге.

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