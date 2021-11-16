Звезда Голливуда Ребел Уилсон сбросила 35 кг: теперь вы ее не узнаете! (фото "до" и "после")

41-летняя голливудская звезда удивила кардинальным преображением - актриса скинула около 35 кг, и теперь выглядит почти неузнаваемой. О том, как ей это удалось, звезда рассказала в одном из последних интервью.

В своем блоге постройневшая знаменитость сделала новый пост в гламурном образе, который подчеркнул ее "новое" тело. Ребел позирует в платье до пола с открытыми плечами и блестками на фото, сделанном во время пребывания на Фиджи. Как же ей удалось скинуть лишние килограммы?

Звезда "Кролика Джоджо" 2020-й год объявила годом здоровья. Она прошла тщательное обследование всего организма, а затем поменяла питание и режим. Теперь у нее есть масса полезных привычек, включая длительные прогулки.

Ребел Уилсон до (фото: instagram.com/rebelwilson)

"Мне кажется, что иногда люди думают, что им нужно очень много работать над своим телом, чтобы добиться результатов. И да, если бы вы тренировались, чтобы стать следующим Тором или кем-то еще, вы бы делали жесткие вещи, но для обычного человека ходьба - это то. что нужно. Это здорово", - сказала она. Ребел добавила, что ей нравится "ставить подкаст или слушать музыку" во время прогулок. Большой плюс такой активности – что ее так легко делать в любой точке мира. "Я могу просто пойти и сделать это. Сейчас это стало моей любимой формой упражнений ", - добавила она.

Ребел также подчеркнула важность ухода за собой и сказала, что занимается регулярным массажем и косметическими процедурами, помимо правильного питания и физических упражнений. По ее словам, она также стремится спать по восемь часов в сутки и использует идею создания семьи как мотивацию, чтобы оставаться здоровым.

"Я думаю, что пандемия научила всех нас тому, что здоровье так важно. Ваше здоровье - это ваш мир", - сказала она. "Неважно, сколько у вас денег, если у вас ужасное здоровье, вы не можете ничем наслаждаться, а если вы здоровы, вы можете жить полной жизнью".

Ребел Уилсон после (фото: instagram.com/rebelwilson)