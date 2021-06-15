Звезда Х-фактора заставляет всех танцевать своей песней: ностальгия по вечеринкам

На создание треков певца вдохновила культура Латинской Америки и Кубы, где прямо на улицах прохожие под звуки гитар музыкантов, не стесняясь, танцуют сальсу или бачату.

"После двухлетнего перерыва я полностью пересмотрел свой подход к музыке и понял, что мне мало выпустить трек в одной интерпретации. Могу сказать точно, что под оригинальную версию я буду выступать на концертах, акустика для камерных пляжных вечеринок с коктейлем у костра, а под ремикс однозначно буду отрываться в клубе", - рассказывает артист.

Также он добавляет: эта песня - ностальгия по вечеринкам и его танцевальному прошлому.

"Этим треком я хочу выразить благодарность своим тренерам и семье за вложенную в меня любовь к этой эстетике. Мне очень не хватало такого самовыражения в музыке и я решил, что пора это сделать. А ещё хочу подчеркнуть, что можно сделать что-то стоящее без продюсеров и инвесторов, следуя собственным мечтам. Каждый может быть и стать, кем захочет, причем в любой момент! Желаю вам бесконечных танцев на кончиках пальцев на протяжении всей жизни, если вы понимаете, о чем я", - с улыбкой прокомментировал Tom Soda.