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Звезда Х-фактора заставляет всех танцевать своей песней: ностальгия по вечеринкам

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Вторник 15 июня 2021 18:47
Звезда Х-фактора заставляет всех танцевать своей песней: ностальгия по вечеринкам Фото: Tom Soda выпустил новый сингл (Mus Agency)
Автор: Lite

Участник двух сезонов шоу Х-фактор Tom Soda (Артем Карпенко) презентовал новую песню "Танцы". Причем - сразу в трех стилях - в жанре поп, акустическая версия и клубный микс.

На создание треков певца вдохновила культура Латинской Америки и Кубы, где прямо на улицах прохожие под звуки гитар музыкантов, не стесняясь, танцуют сальсу или бачату.

"После двухлетнего перерыва я полностью пересмотрел свой подход к музыке и понял, что мне мало выпустить трек в одной интерпретации. Могу сказать точно, что под оригинальную версию я буду выступать на концертах, акустика для камерных пляжных вечеринок с коктейлем у костра, а под ремикс однозначно буду отрываться в клубе", - рассказывает артист.

Также он добавляет: эта песня - ностальгия по вечеринкам и его танцевальному прошлому.

"Этим треком я хочу выразить благодарность своим тренерам и семье за вложенную в меня любовь к этой эстетике. Мне очень не хватало такого самовыражения в музыке и я решил, что пора это сделать. А ещё хочу подчеркнуть, что можно сделать что-то стоящее без продюсеров и инвесторов, следуя собственным мечтам. Каждый может быть и стать, кем захочет, причем в любой момент! Желаю вам бесконечных танцев на кончиках пальцев на протяжении всей жизни, если вы понимаете, о чем я", - с улыбкой прокомментировал Tom Soda.

Напомним, недавно украинская артистка рассказала о прекращении карьеры в Лондоне и возвращении на родину.

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