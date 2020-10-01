Звезда "Квартала 95" впервые завел страницу в Instagram: что он там показывает

44-летний Александр Пикалов завел аккаунт в популярной соцсети

Звезда "Квартала 95" Александр Пикалов в свои 44 года впервые завел аккаунт в Instagram.

Что же побудило известного юмориста решиться на неожиданный для себя шаг?

"Честно говоря, изначально я был против этой затеи, так что, можно сказать, меня уговорили и теперь я тоже жертва технического прогресса. Не могу сказать, что моя жизнь как-то изменилась с появлением в ней этой соцсети, но мне нравится, что теперь я могу делиться позитивом с нашими зрителями напрямую. И никто уже не сможет перекрутить мои слова или вырвать их из контекста", - говорит Пикалов.

Интересно, что свою страницу в Instagram актер ведет самостоятельно.

Также следует заметить, что это первая и пока единственная социальная сеть, в которой зарегистрирован "кварталовец". Более того, Александр долгое время даже отказывался от популярных мобильных гаджетов - отдавая предпочтение не модным смартфонам, а устаревшей модели кнопочного телефона.

Сейчас на Пикалова подписалось почти 2000 фолловеров. Он активно отвечает на комментарии, делится кадрами с репетиций и съемок, а также подробностями, как проводит свой досуг.

Вот что публикует Александр Пикалов в своем Instagram (фото: instagram.com/pikalov95_official)

Сам же актер следит за тридцатью людьми, среди которых актрисы "Женского Квартала", звезды "Лиги смеха", коллеги Александра по студии (Евгений Кошевой, Елена Кравец и другие). А вот его бывший шеф, а ныне президент Украины Владимир Зеленский, пока "не удостоился" такой чести.

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