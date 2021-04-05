Звезда "Школы" взбесила украинцев, Кароль и Балан снова вместе: топ скандалов недели

Тина Кароль и Дан Балан вновь вместе

Тина Кароль и Дан Балан - один из самых загадочных "союзов" украинского шоу-бизнеса. Пару не раз уличали в обоюдной симпатии и "сводили" в прессе. А музыканты только подливают масла в огонь и подыгрывают этим слухам, но заявлений не делают. Новое "воссоединение" пары произошло на днях. В минувшее воскресенье, 4 апреля, состоялся очередной эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни", куда феерично и неожиданно вернулся тренер-победитель Дан Балан. Певец предстал в новом амплуа - он будет звездным советником судьи Тины Кароль. Появление его на проекте вызвало бурную реакцию зрителей. "Дан и Тина рядом, наши зрители их видят вместе, им будет теперь о чем поговорить", - поддержал восторги публики ведущий Юрий Горбунов. Что ж, посмотрим, как будут развиваться отношения знаменитостей.

Тина вновь воссоединилась с Даном (фото: instagram.com/tina_karol)

Названо имя человека, которого Меган Маркл обвинила в расизме

Стало известно, кого из королевской семьи Меган Маркл обвиняла в расизме в своем громком интервью. Так, цвет кожи новорожденного интересовал принцессу Анну, дочь королевы Елизаветы. Но при этом биограф королевской семьи подчеркивает: супруга принца Гарри неправильно истолковала слова принцессы. Действительно, дочь Елизаветы II была против брака Гарри с Меган и даже пыталась отговорить племянника от такого шага. Но главными ее опасениями были вовсе не цвет кожи ребенка, а то, что американка никогда не сможет понять культурного наследия Великобритании. Этот разговор принц Гарри пересказал Меган, и девушка все неправильно поняла, решив, что принцесса Анна - расист.

Принцесса Анна (фото: Getty Images)

Санта Димопулос рассказала правду о муже

Санта Димопулос поделилась с поклонниками, как на самом деле обстоят дела в личной жизни. Темой разговора стало ее ощущение опоры, которую она чувствует в муже. По словам Санты, такие вопросы ее крайне удивляют, ведь ее главная опора - она сама.

"И знаете, у меня ушло немало времени на то, чтобы понять: не надо пытаться закрыть мужчиной свои слабые стороны, не надо пытаться найти в своем мужчине недостающую опору и решение всех проблем. Мужчина - сильный, полноправный партнер и личность, подходящая вам по масштабу, - появляется рядом только тогда, когда вы сами для себя становитесь таким же партнером. Я безумно люблю своего мужа. Уважаю его, восхищаюсь и принимаю полностью. Я также понимаю, что моя ценность не зависит от того, замужем я или нет. Моя ценность - это я. Не стоит обесценивать себя", - поделилась Санта.

Санта - сама себе опора (фото: instagram.com/santadimopulos)

Звезда "Школы" сделала новое скандальное заявление

Украинская актриса из сериала "Школа" Лиза Василенко продолжает шокировать публику своими высказываниями. Ранее звезда, переехавшая в Россию, заявила, что возвращаться в Украину не намерена. А позже добавила еще одну реплику в своем YouTube-канале. Девушка была возмущена тем, что столкнулась с хейтом из-за ее решения переехать.

"Захейтили. В плане патриотизма, типа променяла страну, ля-ля-ля. Но я никак на это не реагирую. Если честно, я могу назвать таких людей тупыми. Это тупость - судить человека по национальности, после того, куда он поехал или не уехал..." - говорит Лиза. Василенко добавила также, что уедь она в Америку, с такой ненавистью бы не столкнулась. "Только из-за того, что Россия и Украина срут*ся, то приплетают туда других людей, которые никак к этому не относятся. Это ненормально", - добавила она. Напоследок девушка заявила, что в России гораздо больше возможностей для развития и если на пошло, лучше "сдохнуть там, чем в Украине".

Девушка высказалась о патриотах (фото: instagram.com/elizabethvasilenko)