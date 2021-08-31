Звезда "Танцев со звездами" раскрыла плюсы отдыха в Тунисе и показала красочные фото

Звезда "Танцев со звездами" Илона Гвоздева, которая приняла решение не участвовать в шоу в новом сезоне, вместе с мужем отдохнула в Тунисе. Танцовщица решила рассказать поклонникам о преимуществах этой страны, а также поделилась красочными снимками и показала фигуру в купальнике.

Атмосферные фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram .

На этот раз Илона с мужем решили отдохнуть только вдвоем, оставив детей дома. Пара воспитывает дочь Рию и сына Доминика.

Они устроили страстную фотосессию на яхте, при этом Илона позировала в цельном красном купальнике в сеточку.

Илона Гвоздева показала страсть с мужем и фигуру в купальнике (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Также она рассказала, чем же хорош Тунис и отдых там.

"Тунис - это…

- Белый песок как на Мальдивах

- Чистое мелкое тёплое море

- Древняя история возникновения

- Бело-голубой город Сиди-Бу-Саид

- Независимые, красивые, образованные женщины

- Дружелюбный местный народ

- Вкусные,свежие морепродукты

- Незабываемая Медина, съедобные кактусы и серебряные сервизы

- невероятные бутик отели с дорогим интерьером и мишленовскими шеф-поварами

- Храмы,музеи мозаики и базар керамики

- Колизей, где дрались гладиаторы

-где снимались известные картины фильмов : "Звёздные воины и Индиана Джонс"

- необычайной красоты рассветы и закаты

Наш романтический уйкенд с мужем превратился в программу "Орёл и решка", - поделилась Гвоздева.

Илона Гвоздева поделилась яркими кадрами из Туниса (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Фолловеры отметили отличную форму Илоны и оставили ей много теплых слов.