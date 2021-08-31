Звезда "Танцев со звездами" раскрыла плюсы отдыха в Тунисе и показала красочные фото
Звезда "Танцев со звездами" Илона Гвоздева, которая приняла решение не участвовать в шоу в новом сезоне, вместе с мужем отдохнула в Тунисе. Танцовщица решила рассказать поклонникам о преимуществах этой страны, а также поделилась красочными снимками и показала фигуру в купальнике.
Атмосферные фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
На этот раз Илона с мужем решили отдохнуть только вдвоем, оставив детей дома. Пара воспитывает дочь Рию и сына Доминика.
Они устроили страстную фотосессию на яхте, при этом Илона позировала в цельном красном купальнике в сеточку.
Илона Гвоздева показала страсть с мужем и фигуру в купальнике (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Также она рассказала, чем же хорош Тунис и отдых там.
"Тунис - это…
- Белый песок как на Мальдивах
- Чистое мелкое тёплое море
- Древняя история возникновения
- Бело-голубой город Сиди-Бу-Саид
- Независимые, красивые, образованные женщины
- Дружелюбный местный народ
- Вкусные,свежие морепродукты
- Незабываемая Медина, съедобные кактусы и серебряные сервизы
- невероятные бутик отели с дорогим интерьером и мишленовскими шеф-поварами
- Храмы,музеи мозаики и базар керамики
- Колизей, где дрались гладиаторы
-где снимались известные картины фильмов : "Звёздные воины и Индиана Джонс"
- необычайной красоты рассветы и закаты
Наш романтический уйкенд с мужем превратился в программу "Орёл и решка", - поделилась Гвоздева.
Илона Гвоздева поделилась яркими кадрами из Туниса (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Фолловеры отметили отличную форму Илоны и оставили ей много теплых слов.
- Какая Вы настоящая
- Яка природня краса. Такою ж лишайтеся, Ілоно!!!
- Ах, какие ножки!!!
- Илона, какой красивый у вас муж!
- Ви в чудовій формі
- Красивые и влюбленные!
- Какая вы красивая! И купальник
- Классные фотки!! Вы молодцы! Проводить время вдвоём можно и нужно!
- Очень красивые фотографии. Великолепного вам отдыха, Илоночка!
Напомним, ранее Гвоздева откровенно призналась, почему не общается с экс-партнером по "Танцам со звездами" Остапчуком.