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Звезда "Женского квартала" впервые показала восьмимесячного сына (видео)

Новина українською → Четверг 03 декабря 2020 16:48
Звезда "Женского квартала" впервые показала восьмимесячного сына (видео) Вера Кекелия (фото: facebook.com/verakekeliaprofile)
Автор: Светлана Мащенко

Звезда "Женского квартала", певица и телеведущая Вера Кекелия впервые показала восьмимесячного сына Ивана. Малыш появился в новом клипе Кекелии на песню "Люби мене".

Впрочем, героем видеоряда стал также муж певицы, а также соавтор музыки Роман Дуда. В качестве режиссера Вера и Роман пригласили близкого друга и коллегу - Марту Адамчук.

При этом Вера говорит, что на написание новой песни ее вдохновило творчество легендарной украинской поэтессы Лины Костенко.

"Хочу поблагодарить Лину Костенко за ее творчество, за ее стихи, один из которых вдохновил меня на написание песни "Люби мене". Хочу поблагодарить свое прошлое и вселенную за то, что имею сейчас!" - вдохновенно прокомментировала новое творение Кекелия.

Актриса добавила, что самое главное и ценное в мире - это семья.

"На мой взгляд, ничего ценнее семьи в мире нет. Все переживания и неудачи воспринимаются очень просто, когда в руках держишь драгоценное - своих детей!" - добавила она.

Вера Кекелия, "Люби мене"

Напомним, что Вера Кекелия и ее супруг Роман Дуда стали родителями весной этого года. Мальчика назвали Иван, но до съемок в клипе малыша не показывали.

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