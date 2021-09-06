Звездный украинский рэпер написал саундтрек к новой книге известного писателя

"Хто ти такий" - это классический роман воспитания. История дружбы длиною в 10 лет между простым мальчиком из провинции Тимофеем и ветераном войны в Афганистане Феликсом.

"Мы с Артемом дружим уже 16 лет, и я сотни раз бывал в той самой квартире, где разворачиваются события книги. Мы встретились на студии, Стас Черный (украинский саунд-продюсер, известный по сотрудничеству с Alyona Alyona, Jamala, LAUD, Океан Эльзы, Kalush и другими - ред.) начал наигрывать на синтезаторе мелодию, а я просто закрыл глаза, представил, как захожу в эту квартиру, почувствовал ее атмосферу, будто перенесся во времени и уже за несколько часов трек был почти готов. Магический момент!" - рассказывает артист.

После прочтения книги песня Андрея раскроется глубже, ведь в тексте трека есть много скрытых отсылок к произведению Чеха.



Текст песни "Давній друг":

Вчора були дітьми, сьогодні вже дорослі

Я чую голос із пітьми, його ім'я — мій досвід

Прокинусь вдосвіта, дійду до краю поля — там чужі посіви

Глянув на відображення — уже посивів

Вперше в дворі в затяг за гастрономом

Колись, затям, на тій землі, побитій градом, будуть айстри знову

А що з обличчям? Не знаю, вдарився, або упав

Візьми і сам собі зготуй, там є крупа!

Хто ти такий? Тебе запитую: хто ти такий?!

Час топче нас копитами, під ранок холодно, накинь

Мені нормально, я загартований

Тепло від неї квітне в грудях плямами бордовими

По колу ми повторюєм історії, час це петля

Вона стоїть зовсім одна, грає медляк

Ми любим чорну музику, але наш танець — білий

Хоч я дорослий, але ще не сміливий

Давай зіграємо з тобою в гру

Вгадай моє ім'я, у мене їх багато

Хто ти такий? Це я, твій давній друг

Ти не впізнав мене? Значить, будеш багатим

Тримай хвіст пістолетом, чуєш, ти, сержант

Ти знаєш сам, що головне приховує іржа

Шикарний чорнозем черкаський липне до лопати

Ти на свою могилу будеш так кидати

Змішались дати, за орбітом виходжу на орбіту

А у дворі: тра-та-та-та, падай, ти убитий

Вони у мене у підвалах плакали!

Ей, чуєш, малий? А ти на випускний також підеш зіжмаканий?

Одного разу я прокинусь і поїду звідси

Те, що зробило нас такими, взяв з собою, звісно

Велике місто небезпечне дуже для людей великих

Ми би одужали, але де взяти ліки

Життя вмістилось в декілька коробок

Фортепіано і книжки, жовтий торшер

Ти вже дорослий, сам вже знаєш, що це за хвороба

Давай присядем на доріжку. Посиділи. Шо ше?

Давай зіграємо з тобою в гру

Вгадай моє ім'я, у мене їх багато

Хто ти такий? Це я, твій давній друг

Ти не впізнав мене? Значить, будеш багатим

Freel (фото: Андрей Кузьмин)

Добавим, что по мотивам романа "Хто ти такий" режиссер Ирина Цилык сняла свой дебютный полнометражный игровой фильм "Я и Феликс", где роль главного героя Феликса играет украинский писатель и музыкант Юрий Издрик, а Тимофея в детстве - сын Ирины и Артема - Андрей.