У звезды "Гарри Поттера" родился ребенок: это было экстремально

У звезды "Гарри Поттера" родился третий ребенок

Звезда "Гарри Поттера" Джесси Кейв, известная по роли Лаванды Браун, стала мамой в третий раз. Актриса показала первые трогательные фото малыша во время кормления грудью.

У Джесси и ее мужа, комика Алфи Брауна, родился сын, рассказала она в своем Instagram.

Но из-за родов ей пришлось понервничать. Ведь они выдались экстремальными, потому что все произошло стремительно.

"Авраам "Бэм" Бенджамин. Наш малыш родился рано утром вчера, через 40 минут после того, как у меня отошли воды. Немного экстремально, но его пинки были такими же на протяжении всей беременности!" - рассказала Джесси.

Джесси Кейв родила ребенка (фото: instagram.com/jessiecave)

Эти роды для Джесси стали уже третьими, и они слишком отличались от предыдущих. Малыша даже пришлось поместить в отделение интенсивной терапии, но мама надеется, что скоро они будут вместе.

Джесси и Алфи воспитывают еще двоих детей - 5-летнего Донни и 3-летнюю Марго. Интересно, что актеры суеверны. Они до сих пор не показывают лица детей, да и третью беременность Джесси скрывала до последнего.

Джесси Кейв, ее супруг Алфи Браун с детьми (фото: instagram.com/jessiecave)

Лаванда Браун - персонаж саги о Гарри Поттере, сокурсница главного героя. До шестой книги она остается в тени, и лишь в "Принце-полукровке" Лаванда внезапно оказывается в центре повествования. На экране образ героини воплотили сразу три актрисы, но большинство зрителей запомнили ее в исполнении Джесси Кейв.

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