ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У звезды "Гарри Поттера" родился ребенок: это было экстремально

Новина українською → Пятница 23 октября 2020 16:08
У звезды "Гарри Поттера" родился ребенок: это было экстремально Звезда "Гарри Поттера" Джесси Кейв родила ребенка (кадр из к/ф)
Автор: Светлана Мащенко

У звезды "Гарри Поттера" родился третий ребенок

Звезда "Гарри Поттера" Джесси Кейв, известная по роли Лаванды Браун, стала мамой в третий раз. Актриса показала первые трогательные фото малыша во время кормления грудью.

У Джесси и ее мужа, комика Алфи Брауна, родился сын, рассказала она в своем Instagram.

Но из-за родов ей пришлось понервничать. Ведь они выдались экстремальными, потому что все произошло стремительно.

"Авраам "Бэм" Бенджамин. Наш малыш родился рано утром вчера, через 40 минут после того, как у меня отошли воды. Немного экстремально, но его пинки были такими же на протяжении всей беременности!" - рассказала Джесси.

У звезды &quot;Гарри Поттера&quot; родился ребенок: это было экстремально

Джесси Кейв родила ребенка (фото: instagram.com/jessiecave)

Эти роды для Джесси стали уже третьими, и они слишком отличались от предыдущих. Малыша даже пришлось поместить в отделение интенсивной терапии, но мама надеется, что скоро они будут вместе.

Джесси и Алфи воспитывают еще двоих детей - 5-летнего Донни и 3-летнюю Марго. Интересно, что актеры суеверны. Они до сих пор не показывают лица детей, да и третью беременность Джесси скрывала до последнего.

У звезды &quot;Гарри Поттера&quot; родился ребенок: это было экстремальноУ звезды &quot;Гарри Поттера&quot; родился ребенок: это было экстремально

Джесси Кейв, ее супруг Алфи Браун с детьми (фото: instagram.com/jessiecave)

Лаванда Браун - персонаж саги о Гарри Поттере, сокурсница главного героя. До шестой книги она остается в тени, и лишь в "Принце-полукровке" Лаванда внезапно оказывается в центре повествования. На экране образ героини воплотили сразу три актрисы, но большинство зрителей запомнили ее в исполнении Джесси Кейв.

Ранее мы писали, что звезде "Гарри Поттера" диагностировали рак.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Гарри Поттер
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
"Красную" зону карантина расширили до 11 облцентров
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей "Красную" зону карантина расширили до 11 облцентров