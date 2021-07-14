Comic Con Ukraine 2021: стали відомі хедлайнери музичної сцени

Наймасштабніший з проведених на арт-заводі "Платформа" у Києві і найбільший український фест гік-поп-ком'юніті Comic Con Ukraine 4-5 вересня знову збирає любителів коміксів, манґи, манхви, аніме, ігор, фільмів, серіалів, косплею і к-поп.

Хто виступить на Comic Con Ukraine 2021

Хедлайнери першого дня фестивалю – польський фольк-метал колектив Percival. Вони взяли участь у створенні 9-и із 35-и саундтреків культової гри The Witcher 3: Wild Hunt. Та навіть сама назва гурту утворилась від імені персонажа з серії книг про "Відьмака" – гнома Персиваля Шуттенбаха. Percival вперше виступлять в Україні з унікальним музичним шоу The Wild Hunt Live!



Їхні виступи – неймовірне атмосферне дійство з яскравими сценічними образами та винятковим звучанням. Музиканти грають не лише на сучасних гітарах та барабанах, а й на інструментах, які вже давно стали історією – мандоліні, візантійській лірі, давулі, бодхрані, дарбуці і багатьох інших. Саме 4 вересня всі відвідувачі Comic Con Ukraine зможуть почути незабутній саундтрек до гри Witcher 3: Wild Hunt та альбом Równonoc, який відзначили спеціальним призом Golden Record у Польщі (адже наклад платівки перевищив 15 000 примірників).

Ще один музичний сюрприз Comic Con Ukraine 2021 – блогерка Eileen (Олена Андросова). Вона робить неймовірні кавери українською мовою на композиції з серіалів "Відьмак", "Гра престолів", гри "Скайрім" та інших.

Пісні в її авторському перекладі стали справжніми хітами та сягають майже мільйону переглядів. Eileen настільки популярна в усьому світі, що відомий своїм "нявкаючим" треком Alugalug Cat південноафриканський артист The Kiffness запросив її до масштабного "Міжнародного симфонічного мешапу". Під час нього музиканти з усього світу доповнили котячий хіт звуками віолончелі, укулеле, флейти, а також барабанами, гітарою, лоу-вістлом і вокалом. Олена стала єдиною українкою, запрошеною до співпраці.

На Comic Con Ukraine 2021 блогерка вперше виступить наживо зі своїм кавер-проєктом.