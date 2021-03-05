Запальна Масляна у Києві: коли і де проводжати зиму, щоб не померти від нудьги

За народним повір’ям, чим масштабніше буде святкування, тим швидше весна подарує справжнє тепло. Щороку на ВДНГ влаштовують "Запальну Масляну" й цього разу гостей чекатимуть 13 та 14 березня. У програмі — концерти, аніматори в українських народних костюмах, ходулісти та безліч млинців на будь-який смак.

За тиждень до Великого Посту в Україні відзначають Масляну . Цьогоріч дати святкування припадають на період з 8 по 14 березня. Традиційно у ці дні печуть млинці, організовують різноманітні народні забави, а також спалюють величезне опудало, що символізує зиму.

Ми розповідаємо детальніше, як можна провести "Запальну Масляну" на ВДНГ з родиною та друзями.

Розваги

Спеціально до свята територію ВДНГ прикрасять стрічками, декораціями з сіна й різноманітними фотозонами. У центрі головної площі встановлять п’ятиметрове опудало Зими. Святкову атмосферу доповнятимуть виступи ходулістів та аніматори у яскравих костюмах. Крім того, організатори влаштують видовищний флешмоб, під час якого кожен охочий матиме змогу долучитися до народних танців.

Для гостей підготують цілий список народних забав: перетягування канату, бої мішками, проходження екстремальної стежки, традиційні конкурси та гуляння. У фіналі на гостей чекає незабутнє дійство — вогняне шоу від Київського вогняного театру та спалювання величезного опудала.

У Києві святкуватимуть Масляну 13 і 14 березня (фото: прес-служба ВДНГ)

Музика

Протягом двох днів зі сцени Зимової Країни звучатимуть пісні відомих українських артистів. Радіо П'ятниця цьогоріч підготувало музичну програму за участю DANTES, Анни Трінчер, Ольги Цибульської, TARABAROVA, Міли Нітич, Артура Боссо, гуртів "Клей Угрюмого" та SELFY, Олега Чигера, Дениса Реконвальда, СолоХи, Олега Кензова, TamerlanAlena, Grosu, та Юлії Купцової.

Яскравим завершенням гулянь стане виступ етно-рок гурту Drymba Da Dzyga.

У Києві святкуватимуть Масляну 13 і 14 березня (фото: прес-служба ВДНГ)

Їжа

У центрі уваги на Масляну, звичайно ж, млинці. На фудкорті можна буде спробувати як традиційні варіанти — з м’ясом, медом, маком або сиром, так і сучасні інтерпретації — з баварськими ковбасками, лососем чи зеленню.

На додачу гості зможуть скуштувати й основні страви — наприклад, плов, м’ясо та овочі на грилі. Ну і куди ж без десертів — панкейки, вафлі, яблука в карамелі й інші смаколики чекатимуть поціновувачів солоденького.

З напоїв можна обрати різноманітні чаї, каву, пунш або глінтвейн.

У Києві святкуватимуть Масляну 13 і 14 березня (фото: прес-служба ВДНГ)

Додаткові активності

Останні дні можна буде покататися на романтичній ковзанці, з’їхати з тюбінгових гірок, випробувати атракціони та завітати на виставку "Динозаври морських глибин". Саме цей вікенд завершує Зимову Країну, а отже зимові атракції прощаються до наступного сезону.

Не варто оминати увагою й постійні локації ВДНГ — тропічну ферму "Планета метеликів", контактний зоопарк Animal Park, мотузковий парк SkyPark та центр сімейного дозвілля Teleport360.

У Києві святкуватимуть Масляну 13 і 14 березня (фото: прес-служба ВДНГ)