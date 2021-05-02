Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися новим портретом принцеси Шарлотти на честь її дня народження

У неділю, 2 травня, єдиній дочці герцога і герцогині Кембриджських принцесі Шарлотті виповнюється шість років. На честь цієї події Кейт Міддлтон і принц Вільям традиційно поділилися новим офіційним портретом дочки.

Знімок був опублікований на офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram .

Автором знімка знову стала її мама. Відомо, що Кейт захоплюється фотографією, і багато офіційних знімків членів сім'ї зроблені саме нею.

На фото Шарлотта позує з розпущеним волоссям і в ошатній сукні з квітковим принтом з лінійки британського бренду Rachel Riley. Вартість сукні всього 59 фунтів стерлінгів.

Кадр був зроблений в заміському маєтку в Норфолку.

Принцесі Шарлотті виповнилося 6 років (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Як королівська сім'я збирається відсвяткувати 6-річчя Шарлотти, поки невідомо.

Користувачі мережі відзначили, що маленька принцеса дуже схожа на свого батька принца Вільяма. Раніше Шарлотту часто порівнювали з її прабабусею в дитинстві.

Нагадаємо, що Шарлотта Елізабет Діана - середня дитина Кейт і Вільяма і їх єдина дочка. Вона займає четверте місце в черзі на престол - після свого семирічного старшого брата Джорджа. Принц Луї, який нещодавно відзначив триріччя, займає п'яте місце - слідом за сестрою.

Портрет на честь 5-річчя принцеси Шарлотти (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Принц Вільям і Кейт Міддлтон намагаються подарувати дітям нормальне дитинство (фото: instagram.com/theroyalfamily)