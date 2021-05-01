Не тільки кофеїн і алкоголь: ендокринолог назвала антивітаміни, які вживає кожен

Перекоси в природі зустрічаються рідко. Якщо є вітаміни, то є також і антагоністи - антивітаміни.

Про це у своєму Instagram розповіла ендокринолог Катерина Янг.

Антивітаміни часто схожі на вітаміни за хімічною структурою, тому організм приймає їх за коферменти і змушує брати участь в реакціях обміну речовин, але потрібного результату не отримує, розповіла Катерина.

"А вітаміни не встигають зайняти своє місце, метаболізуються і швидко виводяться з організму", - додала ендокринолог.

Інша група антивітамінів руйнує вітаміни, блокують їх всмоктування або прискорюють виведення, і, з одного боку, це може спровокувати авітаміноз, а з іншого перешкоджає гіпервітамінозу.

Янг розібрала цей "конфлікт" на прикладах.

Антивітамінами аскорбінової кислоти є:

фермент аскорбатоксидаза

хлорофіл

кофеїн

алкоголь

нікотин

антибіотики і деякі НПЗП, наприклад аспірин.

Є вітаміни і є анівітаміни (фото: pexels.com)

- Аскорбатоксидаза і хлорофіл, як і вітамін С, містяться в овочах і фруктах, активізуються вони киснем і окислюють вітамін С.

- Потемнілі зрізи овочів і фруктів тому приклад. Тому не варто занадто дрібно і сильно заздалегідь їх нарізати.

- Кофеїн руйнує не тільки вітамін С, але і більшість вітамінів групи В, тому розумніше пити каву між прийомами їжі або через 1-2 години після їжі.

- Алкоголь є антивітаміном для всіх груп вітамінів, але найбільше це стосується групи В, вітамінів С І К.

- Тіамін (вітамін В1) атакує тіаміназа, їй багата сира, солона і в'ялена риба, суші, рибні тартари, устриці, брюссельська і савойська капуста, рис, шпинат, сиру картоплю. Але, як і будь-який фермент, тіаміназу можна приструнити термічною обробкою. Шанувальники сироїдіння, зверніть увагу!

- Сирий яєчний білок, за рахунок антивітаміну авідину, блокує всмоктування біотину (вітаміну Н), тому яйця також краще піддавати термообробці.

- Вживання трансжирів, а також окислений холестерин гриля і барбекю знижує засвоєння вітаміну А (ретинолу).