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Всі лінії тіла звучать по-новому: Даша Астаф'єва показала чуттєві знімки і розповіла про закоханість

Новость на русском → Неділя 07 лютого 2021 18:07
Всі лінії тіла звучать по-новому: Даша Астаф'єва показала чуттєві знімки і розповіла про закоханість Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva/)
Автор: Lite

Даша Астаф'єва розповіла про те, як жіноче тіло реагує на свою чергову закоханість: знаменитість захопила мережу чуттєвими знімками в чорній сукні з вирізом на спині.

Гарячими знімками Даша поділилася в своєму Instagram-акаунті.

"Жінки - найдивовижніші та найбільш хвилюючі істоти в цьому світі.
Я ніколи не втомлююся милуватись ними: як вони ходять, як напівлежать, або як поправляють зачіску обома руками. Я із задоволенням вивчаю мову їхніх невловимих рухів - вона різна у всіх жінок - кожну зміну пози, кожний поворот голови", - зробила підпис Даша.

Всі лінії тіла звучать по-новому: Даша Астаф'єва показала чуттєві знімки і розповіла про закоханість

А особлива радість, за словами Даші, спостерігати за жінкою, коли вона закохана.

"Її обличчя стає променисте і сяє, усі лінії тіла якось згладжуються і "звучать" по-новому", - написала Астаф'єва.

Всі лінії тіла звучать по-новому: Даша Астаф'єва показала чуттєві знімки і розповіла про закоханість

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva/)

Шанувальники засіпали Дашу компліментами, назвавши її ідеалом для багатьох чоловіків.

Нагадаємо, що Дашу часто звинувачували в зайвої відвертості, адже вона спокійно постити оголені знімки на загальний огляд. Астаф'єва відповіла недоброзичливцям, що на сексуальної енергії будується все в нашому світі.

"Це і є двигун, розвиток глобальних процесів. Я пишу, щоб вкотре нагадати вам, що прийняття себе і своєї сексуальності, свободи і щирості допомагає кожному з нас розвиватися, пізнавати себе через задоволення!".

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