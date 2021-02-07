Всі лінії тіла звучать по-новому: Даша Астаф'єва показала чуттєві знімки і розповіла про закоханість

Даша Астаф'єва розповіла про те, як жіноче тіло реагує на свою чергову закоханість: знаменитість захопила мережу чуттєвими знімками в чорній сукні з вирізом на спині.

"Жінки - найдивовижніші та найбільш хвилюючі істоти в цьому світі.

Я ніколи не втомлююся милуватись ними: як вони ходять, як напівлежать, або як поправляють зачіску обома руками. Я із задоволенням вивчаю мову їхніх невловимих рухів - вона різна у всіх жінок - кожну зміну пози, кожний поворот голови", - зробила підпис Даша.

А особлива радість, за словами Даші, спостерігати за жінкою, коли вона закохана.

"Її обличчя стає променисте і сяє, усі лінії тіла якось згладжуються і "звучать" по-новому", - написала Астаф'єва.

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva/)

Шанувальники засіпали Дашу компліментами, назвавши її ідеалом для багатьох чоловіків.