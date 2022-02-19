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Люди бідкаються: ці сучасні тренди повинні швидше вийти з моди

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Субота 19 лютого 2022 17:33
Люди бідкаються: ці сучасні тренди повинні швидше вийти з моди Багатьох людей дратують інфлюенсери (фото: pixabay)
Автор: Сергій Кулик

Модні тренди з'являються щодня, і нам, навіть коли не хочемо, доводиться їм слідувати.

На порталі Reddit учасники поділилися думкою які з модних трендів їх дратують і від яких вони хотіли б скоріше позбутися.

Досить несподівано, але більшість учасників обговорення вирішили, що найбільш дратівливим є сімейні відеоблоги. У них батьки, часто не питаючи дітей подобається це їм чи ні, насильно змушують нащадків брати участь в цьому.

"Жодна дитина ніколи не повинна піддаватися експлуатації і піддаватися таким жадібним до уваги батькам", - написав учасник порталу

Наступним популярним дратівливим трендом стали TikTok пранки. Користувачі обурені, тим як блогери вторгаються в особисте життя людей, виставляючи тих дурнями або завдаючи фізичні незручності, а іноді навіть залякуючи перехожих.

Багато учасників опитування зійшлися на думці, що фільтри в Instagram також не завадило б викорінити.

"Господи, Мадонна! Та ми знаємо скільки тобі років", - обурився один з користувачів.

Серед неугодних трендів також виявилися вигадані психологічні проблеми, які люди придумують собі самі з метою привернення уваги.

"Чувак, просто будь особистістю, якщо хочеш бути цікавим", – радить учасник опитування.

Дратівливими факторами для багатьох виявилися зйомка абсолютно всього, щоб потім що було викласти в мережу та інфлюенсери.

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