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Ресторан опублікував сексистські правила дрес-коду, чим викликав обурення гостей

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Англія, П'ятниця 11 лютого 2022 14:16
Ресторан опублікував сексистські правила дрес-коду, чим викликав обурення гостей У деяких ресторанах вам можуть відмовити у відвідуванні якщо ви не так одягнені (фото :pixabay)
Автор: Сергій Кулик

Новий ресторан в графстві Сюррей, Англія, виставив сексистські вимоги до дрес-коду своїх гостей і викликав обурення серед користувачів мережі.

Про це повідомляє таблоїд The Sun.

Напередодні відкриття, англійський ресторан The Beluga Bar вже встиг потрапити в скандал. Все через правила відвідування, які співробітники виставили в Instagram- акаунті закладу. Згідно з ними адміністратори будуть впускати жінок, одягнених виключно в сексуальні наряди.

"Жінки можуть носити обтягуючі джинси з сексуальними чорними каблуками і ремінцем на щиколотці, а також облягаючий верх. Крім того, є багато різних типів суконь, які будуть добре виглядати в барі влітку або взимку, а саме міді або облягаючі наряди", - говорилося в повідомленні.

Чоловікам дозволили відвідувати заклад в елегантному повсякденному одязі і куртках, порекомендувавши відмовитися тільки від спортивних костюмів і футболок.

Описані правила викликали обурення серед місцевих жителів, і вони висловили невдоволення в коментарях під постом.

"Привіт, У мене на ногах немає пальців, і я не зможу надіти босоніжки. Мені не приходити?",- запитав один з користувачів.

"Який сором! Тепер ми, місцеві жителі, просто відмовимося до вас приходити", - в гніві написав інший.

Зрештою ресторану довелося видалити неоднозначний пост.

Раніше ми писали з чим стикаються туристи, відпочиваючи у форматі "все включено"

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