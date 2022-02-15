Скільки заробляють найпопулярніші тіктокери?

TikTok зараз є однією з найпопулярніших і найбільших платформ соціальних мереж. Ні для кого не секрет, що на цьому можна непогано заробити, причому досить стрімко.

Видання Influencer Marketing Hub публікує список найбагатших TikTok-блогерів.

Чарлі Д Амеліо (Charli D'amelio) очолює список найбільш високооплачуваних впливових осіб TikTok в 2022 році. У дівчини 135 мільйонів передплатників, а її щорічний дохід оцінюється в 17,5 млн доларів. Forbes двічі поспіль включав її до свого списку 7 найбільш високооплачуваних зірок TikTok. За даними Wall Street Journal, Чарлі Д'амеліо заробляла більше, ніж деякі з найбільших генеральних директорів публічних компаній, таких як Starbucks і McDonalds. @charlidamelio dc @Gaby Lopes @Britzzz