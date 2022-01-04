Ангіна без антибіотиків: нутріціолог розповіла, як швидко впоратися з болем у горлі
Ангіна (фото: pexels.com)
Болить у горлі, але не хочеться (або не можна) пити антибіотики? Виявляється, без них легко можна обійтися!
Найдієвіший і найшвидший спосіб впоратися з болем у горлі, навіть при ангіні, дала у своєму блозі в Instagram нутріціолог Вероніка Хуснудтінова.
Від болю в горді: натуральний оцет + буряк
Спосіб приготування:
- натерти один буряк (не з холодильника) на дрібній тертці,
- полити 2 ст. л. оцту,
- наполягти 10-15 хв.
Як приймати:
- розсмоктувати за ст. л. буряків кожні 20 хв,
- макуху виплюнути.
Якщо встигнути за перших ознак прибрати слизеутворюючі та запальні продукти – за день будете здорові.
Біль швидко мине (фото: pexels.com)
Чому саме буряк
- Він зменшує запалення і знімає набряклість горла,
- має помітну протимікробну дію,
- купує больовий синдром,
- зміцнює місцевий імунітет,
- підвищує еластичність капілярів та нормалізує кровопостачання,
- розм'якшує пробки та позбавляє від гнійного нальоту.
Натуральна оцтова кислота посилює властивості буряків.
Оцет
- має протимікробну дію.
Тільки натуральний непастеризований оцет містить оцтову матку з живими пробіотиками та травними ферментами, які допомагають розщеплювати молекули бактерій та вірусів.
Який оцет використовувати⠀
- Кокосовий,
- рисовий без цукру,
- яблучний.
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