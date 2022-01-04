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Ангіна без антибіотиків: нутріціолог розповіла, як швидко впоратися з болем у горлі

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Вівторок 04 січня 2022 11:05
Ангіна без антибіотиків: нутріціолог розповіла, як швидко впоратися з болем у горлі Ангіна (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Болить у горлі, але не хочеться (або не можна) пити антибіотики? Виявляється, без них легко можна обійтися!

Найдієвіший і найшвидший спосіб впоратися з болем у горлі, навіть при ангіні, дала у своєму блозі в Instagram нутріціолог Вероніка Хуснудтінова.

Від болю в горді: натуральний оцет + буряк

Спосіб приготування:

  • натерти один буряк (не з холодильника) на дрібній тертці,
  • полити 2 ст. л. оцту,
  • наполягти 10-15 хв.

Як приймати:

  • розсмоктувати за ст. л. буряків кожні 20 хв,
  • макуху виплюнути.

Якщо встигнути за перших ознак прибрати слизеутворюючі та запальні продукти – за день будете здорові.

Ангіна без антибіотиків: нутріціолог розповіла, як швидко впоратися з болем у горлі Біль швидко мине (фото: pexels.com)

Чому саме буряк

  • Він зменшує запалення і знімає набряклість горла,
  • має помітну протимікробну дію,
  • купує больовий синдром,
  • зміцнює місцевий імунітет,
  • підвищує еластичність капілярів та нормалізує кровопостачання,
  • розм'якшує пробки та позбавляє від гнійного нальоту.

Натуральна оцтова кислота посилює властивості буряків.

Оцет

  • має протимікробну дію.

Тільки натуральний непастеризований оцет містить оцтову матку з живими пробіотиками та травними ферментами, які допомагають розщеплювати молекули бактерій та вірусів.

Який оцет використовувати⠀

  1. Кокосовий,
  2. рисовий без цукру,
  3. яблучний.

Раніше тренер розповів, на який день після вечірки можна йти в спортзал.

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