Млинці з фетою і оливками: смачний, швидкий і корисний рецепт

Відомий телекулинар Григорій Герман розповів в ефірі каналу "Україна" особливий рецепт солоних млинців з м'яким сиром і оливками. Такого ви ще не куштували!

"Здавалося б, млинці мало кого здивують, але сьогодні я поділюся з вами рецептом дріжджових млинців з феноменальним кремом з фети, оливок і лимонної цедри. Цікаво? Тому, давайте готувати разом", - сказав Герман в ефірі "Ранку з Україною".

Для приготування млинців за рецептом ведучого знадобляться:

Вода – 125 мл

Сухі дріжджі – 1 ч. л.

Молоко – 250 мл

Цукор – 1 ст. л.

Борошно – 150 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Фета – 130 г

Оливкова олія – 3 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Лимон – 1 шт.

Оливки – 70 г

Для початку треба зробити опару. У велику миску влити молоко, трішки олії, кілька ложок борошна, сухі дріжджі та цукор. Перемішати і відставити суміш у тепле місце на 15 хвилин.

Тим часом змішати сухі інгредієнти: борошно, розпушувач і цукор. Обережно ввести борошно в тісто, змішати за допомогою міксера. Якщо тісто виходить надто густе, слід додати трохи молока чи води. Знову відставити тісто на 5 хвилин.

Для начинки перебити в блендері фету, цедру лимона, додати трохи оливкової олії, мед і знову добряче збити.

Готувати невеличкі млинці на пательні, важливо – смажити їх тільки з одного боку, знімати з вогню тоді, коли поверхня млинця вкриється пухирцями і втратить блиск. На теплий млинець викласти сирну начинку і одну оливку, скласти конвертик. Так само повторити з усіма млинцями. Смачного!

Скріншот з відео