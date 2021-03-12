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Млинці з фетою і оливками: смачний, швидкий і корисний рецепт

Новость на русском → П'ятниця 12 березня 2021 19:36
Млинці з фетою і оливками: смачний, швидкий і корисний рецепт Смачний рецепт млинців на Масляну 2021 (скріншот з відео)
Автор: Lite

14 березня українці святкуватимуть Масляну 2021. А невід'ємним атрибутом цього свята є млинці.

Відомий телекулинар Григорій Герман розповів в ефірі каналу "Україна" особливий рецепт солоних млинців з м'яким сиром і оливками. Такого ви ще не куштували!

"Здавалося б, млинці мало кого здивують, але сьогодні я поділюся з вами рецептом дріжджових млинців з феноменальним кремом з фети, оливок і лимонної цедри. Цікаво? Тому, давайте готувати разом", - сказав Герман в ефірі "Ранку з Україною".

Для приготування млинців за рецептом ведучого знадобляться:

  • Вода – 125 мл
  • Сухі дріжджі – 1 ч. л.
  • Молоко – 250 мл
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Борошно – 150 г
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Фета – 130 г
  • Оливкова олія – 3 ст. л.
  • Мед – 1 ст. л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Оливки – 70 г

Для початку треба зробити опару. У велику миску влити молоко, трішки олії, кілька ложок борошна, сухі дріжджі та цукор. Перемішати і відставити суміш у тепле місце на 15 хвилин.

Тим часом змішати сухі інгредієнти: борошно, розпушувач і цукор. Обережно ввести борошно в тісто, змішати за допомогою міксера. Якщо тісто виходить надто густе, слід додати трохи молока чи води. Знову відставити тісто на 5 хвилин.

Для начинки перебити в блендері фету, цедру лимона, додати трохи оливкової олії, мед і знову добряче збити.

Готувати невеличкі млинці на пательні, важливо – смажити їх тільки з одного боку, знімати з вогню тоді, коли поверхня млинця вкриється пухирцями і втратить блиск. На теплий млинець викласти сирну начинку і одну оливку, скласти конвертик. Так само повторити з усіма млинцями. Смачного!

Млинці з фетою і оливками: смачний, швидкий і корисний рецепт

Скріншот з відео

Тримайте рецепт рожевих млинчиків з оселедцем, які точно здивують ваших гостей на Масляну.

Раніше ми писали, що Катя Осадча в соковитому образі здивувала незвичайним блюдом до Масляної.

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