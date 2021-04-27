ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бадьорий ранок: топ-5 напоїв без кофеїну, які повноцінно замінять каву

Новость на русском → Вівторок 27 квітня 2021 08:38
Бадьорий ранок: топ-5 напоїв без кофеїну, які повноцінно замінять каву Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Дженіфер Лопес в 51 рік, яка ретельно стежить за своєю зовнішністю, повністю виключила кофеїновмісні напої. Її приклад варто наслідувати. Але чим же замінити ранковий напій бадьорості?

Нутриціолог Юлія Макаренкова на сторінці в Instagram запропонувала топ-5 здорових альтернатив кави і пояснила, кому варто відмовитися про кофеїну.

Кому дійсно необхідно перестати пити каву?

  • Людям зі слабкими наднирковими залозами. Кофеїн має перестимулюючу дю.
  • Захворюваннями шлунково-кишкового тракту на етапі лікування і загоєння стінок кишечника.
  • Лікування акне. Виключається шоколад і кофеїновмісні напої.
  • Людям з аутоімунними захворюваннями на етапі застосування лікувального протоколу.

Напої без кофеїну:

Цикорій. Вибір зараз великий: від порошку, рідкий цикорій і в гранулах. Останній добре заварювати в гейзерній кавоварці. Цикорій має яскраво виражену кислинку.

Бадьорий ранок: топ-5 напоїв без кофеїну, які повноцінно замінять каву

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Будь-які трав'яні чаї.

Корінь кульбаби. Обсмажуємо на сухій сковороді (чавун) без масла, далі перемелюємо в кавомолці, запарюємо як кава. Має жовчогінний ефект, не рекомендовано людям з ЖКХ.

Ячмінний напій. Може бути альтернативою кави, але гіркуватості в ньому немає. Містить глютен.

Кейроб і напої з нього.

Кава без кофеїну. Кофеїн в ній є, але в мікро дозах.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Наталія Самойленко розповіла про користь і джерела необхідної організму клітковини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Їжа дієтолог здоровое питание
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає до +20
Синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає до +20