Бадьорий ранок: топ-5 напоїв без кофеїну, які повноцінно замінять каву

Дженіфер Лопес в 51 рік, яка ретельно стежить за своєю зовнішністю, повністю виключила кофеїновмісні напої. Її приклад варто наслідувати. Але чим же замінити ранковий напій бадьорості?

Нутриціолог Юлія Макаренкова на сторінці в Instagram запропонувала топ-5 здорових альтернатив кави і пояснила, кому варто відмовитися про кофеїну.

Кому дійсно необхідно перестати пити каву?

Людям зі слабкими наднирковими залозами. Кофеїн має перестимулюючу дю.

Захворюваннями шлунково-кишкового тракту на етапі лікування і загоєння стінок кишечника.

Лікування акне. Виключається шоколад і кофеїновмісні напої.

Людям з аутоімунними захворюваннями на етапі застосування лікувального протоколу.

Напої без кофеїну:

Цикорій. Вибір зараз великий: від порошку, рідкий цикорій і в гранулах. Останній добре заварювати в гейзерній кавоварці. Цикорій має яскраво виражену кислинку.

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Будь-які трав'яні чаї.

Корінь кульбаби. Обсмажуємо на сухій сковороді (чавун) без масла, далі перемелюємо в кавомолці, запарюємо як кава. Має жовчогінний ефект, не рекомендовано людям з ЖКХ.

Ячмінний напій. Може бути альтернативою кави, але гіркуватості в ньому немає. Містить глютен.

Кейроб і напої з нього.

Кава без кофеїну. Кофеїн в ній є, але в мікро дозах.