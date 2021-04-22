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Не треба боятися: дієтолог розвінчала топ-8 міфів про вуглеводи при схудненні

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 08:38
Не треба боятися: дієтолог розвінчала топ-8 міфів про вуглеводи при схудненні Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Боязнь вуглеводів часто заважає тим, хто худне повноцінно і правильно харчуватися. Ця тема досі оповита міфами і забобонами, які варто розвінчати раз і назавжди.

Дієтолог Тетяна Дік на сторінці в Instagram назвала топ-8 головних тверджень про вугледов, які розвінчають "страшилки", пов'язані з ними.⠀

1. Вуглеводи-це основа раціону, і складати вони повинні більшу частину калорійності в цілому, а саме 45-60 %.

2. Їсти вуглеводи можна і потрібно ввечері. Не потрібно їх їсти до 12,13,15,16. Вони потрібні завжди! Наш організм потребує їх завжди! Важливо дотримуватися норми, необхідної вам, і в ідеалі розподіляти їх рівномірно на кожен прийом їжі.

3. Від вуглеводів не поправляються. Поправляються від їх надлишку і надлишку калорій в цілому.

Не треба боятися: дієтолог розвінчала топ-8 міфів про вуглеводи при схудненні

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4. Вуглеводи можна і потрібно їсти разом з білками, жирами. Роздільне харчування не потрібне. Та й не вийде особливо, так як в кожному продукті, хоча б в мінімальній кількості, але містяться і білки, і жири.

6. Складні вуглеводи - це не тільки гречка. Це всі крупи, а так само картопля, макарони, хлібці, хліб з висівками, житній і т. д.

7. Фрукти їсти можна, навіть потрібно. Знову ж - важлива міра. Рекомендовано вживати не більше 400-600 г на добу.

8. Діабетикам і людям з інсулінорезистентністю не потрібно виключати вуглеводи. Їх потрібно вживати стільки, скільки потрібно з розрахунком на вашу вагу, з дефіцитом для схуднення. Але варто звернути увагу на їх якість, а це значить є складні вуглеводи і мінімізувати, а краще взагалі прибрати швидкі. Адже, перш за все, лікування і профілактика ІР - це зниження ваги, а не виключення вуглеводів.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Юлія Макаренкова розповіла про вітаміни для продовження молодості.

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