Швидко і смачно: кращі сніданки для здоров'я і фігури

Сніданок задає темп всьому дню і вони бувають 3-х видів: вуглеводний, білковий і змішаний.

Нутриціолог Ольга Усенко назвала в Instagram кращі на її думку сніданки для здоров'я, зручності і фігури.

Експерт зазначила, що в базовому раціональному харчуванні є 3 варіанти з певним ухилом, а змішаних ще можна нарахувати більше 5 варіантів.



Топ-5 кращих сніданків:



1. Омлет на воді + сир + овочі

2. Скрембл + рибка с/с + овочі

3. Глазунья + сир + рибка с/с + овочі

До цих варіантів можна додати хліб/хлібець або фрукти/ягоди ще, або трохи гарніру у вигляді кіноа/бобових. Тобто яйця в улюблених варіантах ми доповнюємо сиром, овочами і с/с рибою або туною і отримуємо відмінні варіанти.

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Сир + фрукти/ягоди

5. Сир + овочі



Ось ці 3 різних варіанти поєднання я б рекомендувала для тих, хто не морочиться над харчуванням протягом дня.